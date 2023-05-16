HDP'li Tiryaki'den tutanak açıklaması: 'Milletvekili dağılımına etki edecek bir sonuca ulaşabilmiş değiliz'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 19:14

Güncelleme: 16.05.2023 - 19:14

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Seçim Takip Koordinasyon Merkezi Sözcüsü ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP Genel Merkezi'nde oy sayım işlemlerine ve YSK'ye girilen verilerdeki hatalara dair basın toplantısı düzenledi. Tiryaki, "Henüz herhangi bir kentte milletvekili dağılımına etki edecek kadar bir sonuca ulaşabilmiş değiliz." dedi.

Tiryaki'nin açıklaması şöyle:

"Ülke çapında 1000'in üzerinde siyasi partilerle paylaşılan sandık sonuç tutanağının bilgilerinin yanlış girildiğini öğrendik. Bunların rakamları çok yüksek değil. İçinde 230 oyumuzun olduğu sandıklar da var 2 oy olan da var. Bunların hespine itiraz ettik. Bu itirazlarımızın neredeyse tamaı karara bağlandı ve bu verilerin tamamı düzeltildi.

14 Mayıs akşamından itibaren yüzden fazla arkadaşımız YSK sistemine de düşmüş olan bütün sandık sonuç tutunaklarını bütün sayım döküm tutuanaklarını ve cetvellerini incelediler. Uyuşmazlıkları veya sandık sonuç tutanaKları ile sisteme girilen verilen tutarsızlıkları ortaya koymaya çalıştılar. Henüz herhangi bir kentte milletvekili dağılımına etki edecek kadar bir sonuca ulaşabilmiş değiliz.

"HER İLDE BU VERİLERLE KARŞILAŞIYORUZ"

Her ilde bu verileri karşılaştırıyoruz. Tespit ettiklerimizi ilçe seçim kurullarına bildiriyorlar. Başvuru yaptığımız yanlış, hatalı girişlerin tamamı düzeltildi diyebilirim.

Saat 3'e kadar itirazların yapılması gerekiyordu. Fakat olağanüstü itiraz yöntemiyle de biz bu tutanakları takip edip ve YSK'ye başvuruda bulunmaya devam edeceğiz. ve bu yanlışlıkların hataların, bunun arkasında organize kötlülük var mı sisteme girerken bilerek isteyerek bu verileri girdikler mi? Elimizde en azından buna dair henüz bir kanıt yok. Biz hatalı giriş olarak değerlendireceğiz şimdilik. 193 bin sandıktaki verileri inceleyeceğiz her bir oyumuza sahip çıkacağız. Halkımız müsterih olsun"