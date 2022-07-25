HDP'li vekillere 'terörist' diyen Cem Küçük’e para cezası

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:36

Cem Küçük, 16 Şubat 2021 tarihinde Habertürk TV’de katıldığı “Açık ve Net” isimli programda; “Hüda Kaya diye bir tane terörist milletvekili var, Hüda Kaya bakın çok net söylüyorum Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu teröristtir. Bu ikisi de biri kravat diğeri başörtüsü olan teröristtir. Bana istedikleri kadar da dava açabilirler bu iki terörist milletvekili. Milletvekili demeye de bin şahit ister” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ertesi gün Küçük hakkında Ankara Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetten üzerinden 7 ay sonra 10 Eylül 2021 tarihinde Küçük hakkında “Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

HÜKÜM BU KEZ ERTELENMEDİ

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesiyle açılan davada 19 Temmuz’da karar çıktı ve mahkeme Küçük’e 6 bin 620 TL adli para cezası verdi. Mahkeme aynı zamanda Küçük’ün daha önce hakkında verilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi sebebiyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükmünün uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

"CEM KÜÇÜK VE ONA BENZERLERİNE TAVSİYEM, ARTIK BU HAKARETLERDEN VAZGEÇSİNLER"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Küçük’ün mahkumiyet kararı sonrasında ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“Bana ve Hüda Kaya’ya ‘terörist’ diyerek hakaret eden Cem Küçük’e mahkeme haddini bildirdi. Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda 6 bin 620 lira para cezası ödemeye mahkum etti. Bu mahkumiyet, önemli. Çünkü, ulu orta insanlara hakaret etmeyi, iftira etmeyi çok kolay zanneden kişilerin cezalandırılması gerekiyor. Ben hiç kimseye hakaret etmem. Bana hakaret eden karşısında ise mahkemeye başvurmaktan hiç çekinmem. Çekinmedim ve sonuna kadar da takip ettim. Bunu bize hakaret eden herkes de çok iyi bilsin. Biz, mutlak suretle ifade özgürlüğüne inanırız ama hakaretin de cezasız kalmaması için elimizden geleni yaparız. Cem Küçük ve ona benzerlerine tavsiyem, artık bu hakaretlerden vazgeçsinler ve ceza yediklerini görsünler. İfade özgürlüğü, kazanacak. İftiracılar kaybedecek.”