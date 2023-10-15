YSP kongresinde isim değişikliği geldi, HEDEP eş genel başkanları belli oldu
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) isminin 4. Olağan Büyük Kongre'de tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmesinin ardından eş genel başkanlıklar için seçim yapıldı.
Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı kongrede konuşmaların ardından tüzük değişikliğine gidildi.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin ismi oy birliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.
Eş genel başkanlıklara, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan aday gösterildi.
Yaklaşık 800 delegenin oy kullandığı kongrede, oyların büyük çoğunluğunu alan Oruç ve Bakırhan, eş genel başkanlar oldu.
Ayrıca 80 asil ve 35 yedek üyeden oluşacak Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.
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