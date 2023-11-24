HEDEP Sözcüsü, Yargıtay'ın itirazı üzerine duyurdu: Partinin kısa adı değiştirilecek

HEDEP’in yeni tüzüğünü inceleyen Yargıtay Başsavcılığı, partinin ismine itiraz etti. HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, itiraz üzerine kısa ismin değiştirileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:42
HEDEP Sözcüsü, Yargıtay'ın itirazı üzerine duyurdu: Partinin kısa adı değiştirilecek
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündemdeki konulara ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

HEDEP Sözcüsü Doğan, Yargıtay’ın partinin kısaltmasına dair itirazına dair, "Partinin uzun ismi değişmeyecek, sadece kısa adı olan HEDEP değiştirilecek" dedi. 

İtiraza da tepki gösteren Doğan, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) bir kısaltmadan ibaret değildir. O yüzden hukuk dışı müdahalelerle önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Yargıtay Cumhuriyet Başavcılığı bundan sonra bu tür itirazlarına kullanma kılavuzu iliştirirse çok iyi olacak. 'Hangi harfler bir araya gelirse buna itiraz gelebilir?' gibi bir kılavuz olursa onlar da fazla mesai yapmaz biz de" dedi.

Yargıtay, Yeşil Sol'un adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak değiştirmesi üzerine belirlediği kısaltma olan HEDEP'i kabul etmemişti. Kararda, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı belirtilmişti.


HEDEP Ayşegül Doğan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

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