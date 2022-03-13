Hekimlerin grevi öncesi Fahrettin Koca'dan mektup

13 Mart 2022 Pazar, 09:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde, Türkiye genelindeki tüm hekimlere ve sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki çalışanlara mektup gönderdi.

Hekimlere yönelik mektubuna, "Zor zamanlarda hekimlik yapan ve bir taraftan mesleğinin gereklerini yerine getirmeye çalışırken öte yandan hekimlik hizmetinin daha iyi şartlarda yapılabilmesi için düşünen bütün arkadaşlarıma içten selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadeleriyle başlayan Koca, "hekimlik mesleğini layığınca yüceltmeye yönelik her samimi çabadan faydalandıklarını" belirtti.

Covid-19 salgınının, yaygın mücadele isteyen bir hastalığın sonuçları dışında, bütün toplumları, sosyal psikolojileri ve ekonomileri başta olmak üzere birçok yönden sarstığını ifade eden Koca, "salgınla mücadelede, tüm bireyselliklerin üzerinde takım ruhuyla hareket edildiğini, bu ruhun korunmasının her zaman önemli olduğunu" dile getirdi.

"SAYGINLIK KAYBI GEÇİCİ"

"Ekip uyumu konusunda hekimlerin rolünün inkar edilemeyeceğini, bazı durumlarda tıbbi müdahalenin adeta müzikal bir uyum gerektirdiğini" ifade eden Koca, şöyle devam etti:

"Bugün hekimliğin saygınlık kaybına uğradığını hocalarımızdan tıbbiye öğrencilerine kadar çoğu kişi ifade ediyor. Fakat unutulmamalı: Tarihi insanlık kadar eski olan tıp ve toplumun halen nadide insanı olan hekim, temelde değer kaybına uğramış olmadığı için bu saygınlık kaybı geçicidir. Hayatla ölüm, hastalıkla sağlık arasında sıkışan bir insan, hekimine ve tıp bilimine gerekli saygıyı gösterecektir."

'DİL' VE 'ÜSLUP' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mektubunda "Hekimlik bize, sadece tahsil yoluyla toplum içinde statü sağlayan mesleklerden biridir. Biridir diyorum ama bir ikincisini bilmediğimi de itiraf etmeliyim. Bu statü bizleri bazı teamüllerle sınırlar. Örneğin, haklarımız, taleplerimiz konusunda geliştireceğimiz dilin, tutumdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir" uyarısında bulundu.

"DEVLETİMİZ EN İYİSİNİ YAPACAK"

Bakan Fahrettin Koca, mektubunda, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili yürütülen son çalışmalardan söz edip "Mevcut koşullarda ülkemizde hekimlik yapmanın zor tarafları olduğunu biliyorum. Sorunların, aşılması zor değil, aşılması kolay sorunlar olduğuna, gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum. Temel amaçlarımız, ekonomik açıdan adil bir düzenleme, malpraktis davalarının hekimlere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve ve emeklilikte hekimlerin yargı mensuplarına benzer haklara sahip olabilmeleridir. Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun" diye yazdı.

Bakan Koca mektubuna, "14 Mart Tıp Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. Mesleğinizde ve görev yaptığınız kurumda her birinize mutluluklar diliyorum" sözleriyle son verdi.

Koca, ayrıca hekimlerin kendisine doğrudan yazması gereken durumlar için oluşturduğu "[email protected]" mail adresini de paylaştı.

TTB'DEN GREV DUYURUSU

Koca'nın mektup gönderdiği saatlerde Türk Tabipleri Birliği (TTB) de 14-15 Mart tarihlerinde ülke genelinde yapacağı iş bırakma eylemini yeniden duyurdu. TTB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "14-15 Mart'ta; Bizi duymazdan, görmezden gelip yok sayanlara karşı emeğimize, mesleğimize, geleceğimize hep birlikte sahip çıkmaya; bütün ülkeyi önlüklerimizin beyazına boyamaya!" denildi.