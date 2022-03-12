Sağlıkta insanın değeri yok!

12 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Avrupa Birliği (AB) istatistik ofisi Eurostat ile TÜİK verilerinden yola çıkarak AB ülkeleri ile Türkiye’nin devlet harcamalarını karşılaştırdı.

AB, pandemide sosyal korumaya yüzde 22 pay ayırırken, Türkiye’de bu oran yüzde 13 oldu. AB’de devletlerin sağlığa ayırdığı tutarın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı yüzde 8 olurken, Türkiye’de ise aynı oran yüzde 3.9. Türkiye’nin sosyal korumaya ayırdığı pay sadece Malta (yüzde 12) ve İrlanda’dan (yüzde 10.2) daha fazla.

Sosyal korumaya Bulgaristan ile aynı oranda para harcandı. Sağlıkla ilgili en yüksek devlet harcamasını Çekya ve Avusturya yaptı. Bu iki ülkenin sağlık harcamalarının GSYH’ya oranı yüzde 9.2.