Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 12 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

12 Mart 2022 Cumartesi, 19:22

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 20 bin 465 yeni vaka tespit edildi. Bugün 42 bin 751 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 11 Mart verilerine göre, dün 342 bin 365 test yapılmıştı. Dün, 25 bin 401 vaka tespit edilirken, 123 kişi hayatını kaybetmiş ve 52 bin 269 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 12 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: