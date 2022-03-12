Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 12 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 12 Mart 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 20 bin 465 yeni vaka tespit edildi. Bugün 42 bin 751 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti.
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?
Bakanlığın 11 Mart verilerine göre, dün 342 bin 365 test yapılmıştı. Dün, 25 bin 401 vaka tespit edilirken, 123 kişi hayatını kaybetmiş ve 52 bin 269 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 12 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Çinli virologlar, Covid-19'a karşı solunabilir antikor geliştirdi
- Covid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
- Pfizer, Covid-19 ilacı Paxlovid'in 6-17 yaş grubu klinik deneylerine başladı
Video Haberler
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
- Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Şanlıurfa’da sünger atölyesi, alev alev yandı
- Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy
- Esnafa kargo şubesinde karton bardak şoku
- 10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu
- Öğrenci servis kazasında şube müdürü ve şef açığa alındı
- Heyelan yolu kapattı
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
En Çok Okunan Haberler
- Latin Katedrali ve heykeller tahtalarla korunuyor
- Trabzon’da müthiş maç! 10 dakikada 4 gol...
- Ukrayna'da Gogolev köyü bombalandı
- Kamu çalışanları Malatya'da zamları protesto etti
- Finlandiya'da nükleer santral açıldı
- Özlem Tunç, Gazi Mahallesi'nde 'öldü' diye çöpe atıldı
- Bir erteleme başvurusu daha!
- Azerbaycan'dan gaz rezervi açıklaması
- Liverpool liderin peşini bırakmıyor!
- Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: Çok sayıda yaralı