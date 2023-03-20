Hem terörist de hem oy iste! Arşiv unutmaz: İşte AKP'nin HDP ikiyüzlülüğü

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 23:37

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 23:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün Meclis'te HDP'yi ziyaret etti. TBMM'de gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ortak basın açıklaması yaptı.

YANDAŞ MEDYA DA HEDEF ALDI

İki partinin açıklamaları sonrası, AKP'li isimlerden iki yüzlü yorumlar gelmeye başladı. İktidara yakınlığıyla bilinen bazı haber sitelerinde, söz konusu görüşme "TBMM'de kirli pazarlık" başlığıyla servis edildi.

Ancak bu durum Türkiye siyasetinde yeni bir gelişme değil. Daha önce HDP'den oy isteyen ve çeşitli temaslar gerçekleştiren AKP, son olarak anayasa düzenlemesi için HDP'nin kapısını çalmıştı.

AKP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Muhalefeti kriminalize etmek için PKK üzerinden geliştirdiği söylemleri kullanan AKP'nin bu görüşmesine hem sağ partilerden hem de sol partilerden tepki gelmişti. Bu görüşme "AKP'nin ikiyüzlülüğü" diye yorumlanmıştı.

İşte o dönem AKP'ye gelen tepkilerden bazıları...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP ve HDP'nin görüşmesinde çekilen fotoğraf için "Bu fotoğrafla kamuoyu siyasetin ne kadar sahte olduğunu, ne kadar ikiyüzlü olduğunu somut şekilde gördü" dedi. AKP ile HDP'nin 30 yıllık bir ilişkisi olduğunu belirten Tekin "Ama bizim gibi anayasaya sahip çıkan, hukuk devletine sahip çıkan insanlara da canları istediği zaman her türlü linç operasyonu yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı. MHP'yi bu konuda daha sahici bulduğunu söyleyen Tekin asıl sorgulanması gerekenin AKP olduğunu belitti.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise şunları kaydetmişti: "Meclis içinden veya dışından herhangi bir siyasi partinin bir başka siyasi parti ile ülke meseleleri hakkında bir araya gelmesi, görüşmesi normal ve doğal olandır. Anormal olan ise; bir partinin görüşmeyi veya görüşmemeyi kendi inhisarına alması ve her iki durumu da hamasi söylemlerle açıklamasıdır. Biz Saadet Partisi olarak, dün kimin ne söylediğini, kimleri ne ile itham ettiğini ve bugün de ne yaptığını milletimizin takdirine bırakıyor; tüm bunlardan bağımsız olarak da siyasi iklimimizin istişareyi sağlıklı bir zemine oturtabilmesini temenni ediyoruz."

AKP'nin HDP'ye ziyaretini AKP'nin nasıl bir kimliğe sahip olduğunun en net göstergesi olduğunu belirten TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise "Yatıp kalkıp HDP'nin terörist olduğunu söylüyorlar. HDP 'açlık' diyor 'terörist' diyorlar, 'çocuk işçiliği' diyor 'terörist' diyorlar, 'çevre hakları' diyor 'terörist' diyorlar. Ama kendi işlerine geldiğinde gördüğünüz gibi kapı kapı gezip görüntü vermekte hiçbir beis görmüyorlar" ifadelerini kullandı.

"BU KAYPAKLIK DEĞİLSE NE?"

Kadıgil AKP'ye sert çıkıştı ve "AKP'nin bu tutumu için söyleyenecek tek bir şey var. İkiyüzlülüklerinin ikrarıdır bu tablo. Madem HDP'liler terörist neden elinizde anayasa taslağı ile HDP'lilerle görüşüyorsunuz? Madem HDP'liler terörist değil. Olması gerektiği gibi Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak görüştüğünüz bir parti neden işinize gelmediğinde bir kesim yurttaşımızı kriminalize ediyorsunuz? 'Bu kaypaklık ve ikiyüzlülük değilse ne?' diye sormak lazım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN GÖRDÜĞÜ EN OPORTÜNİST SİYASETÇİ"

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ise Erdoğan'nın Türkiye tarihinin gördüğü en oportünist siyasetçi olduğunu ifade etti.

AKP'nin HDP ile görüşmesini "Aslında tanımadığımız bir AKP siyaseti, tanımadığımız bir Erdoğan taktiği değil" diyerek yorumlayan İşleyen, "Bütün 20 yıllık tarihi boyunca farklı ittifaklar, farklı politikalar, birbirine zıt ittifaklar, birbirine zıt politikaları aynı anda hayata geçirebildi. Belki biraz da bu sayede çeşitli kritik etaplarda iktidarda kalabilmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin AKP'ye manevra alanı sağlamaması gerektiğini söyleyen İşleyen "AKP ve MHP'nin bugün seçim kazanma şansı yok. Eğer muhalefet büyük yanlışlar yapmazsa bütünüyle çökmüş bu rejimin ayakta kalabilme ihtimalinin kalmadığı açık" ifadelerini kullandı.