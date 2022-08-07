'Hemen hepsi yapıldı' diyerek savundu: Bakan Bozdağ'dan KPSS açıklaması

07 Ağustos 2022 Pazar, 16:32

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akit TV’de Ankara Kulisi programına katılarak gazeteci Sami Dadağlıoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bütün bu adımlar bu olayla ilgili en ufacık bir tereddüde, şüpheye, gölgeye mahal bırakmayacak şekilde bir soruşturmanın hem idari açıdan Devlet Denetleme Kurulu vasıtasıyla hem de adli açıdan savcılık vasıtasıyla yürümesi son derece önemli" dedi.

CEMEVLERİNE SALDIRILARA TEPKİ

Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

“Pek çok kıymetli evladımızı toprağa vermek zorunda kaldık ve geçmişi iyi bilenler, bunu yakından yaşayanlar bunun acısını derinden hissederler. Türkiye’nin birliği, beraberliği 82 milyon aziz vatandaşımızın her birinin birliği, huzur, kardeşlik ve barış içinde yaşamasından geçer. Ama maalesef Türkiye’nin birlik ve dirliğini bozmak isteyenler zaman zaman milletimizin farklılıklarını, zaman zaman milletimizin bazı konulardaki hassasiyetlerini kaşıdıklarını görüyoruz. Kaşımaya gayret ettiklerini görüyoruz, çabaları görüyoruz ve bunların somut örneklerini görüyoruz. Tabii Ankara’daki cemevlerini saldırılar fevkalade üzücü ve çok net bir şekilde provokasyon kokuyor. Bu nedenle ben öncelikle bu saldırıyı ve saldırıyı yapanı, ona destek olanların hepsini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.”

"HEMEN HEPSİ YAPILDI"

KPSS skandalına ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bozdağ, “Herhangi bir muhalefet partisi genel başkanı veya siyasetçi veya kamuoyundan birinin ‘hükümet şunu da yapmalıydı’ diye söyleyebileceği bir şey yok. Hemen hepsi yapıldı. Kusuru olan varsa hak ettiğinin verileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.