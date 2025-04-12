'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin, ilk kez CHP PM toplantısına katıldı

Yayınlanma: 12.04.2025 - 15:22

Güncelleme: 12.04.2025 - 15:23

CHP Parti Meclisi (PM), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından önerilen Merkez Yönetim Kurulu listesi, Parti Meclisi tarafından onaylandı.

Toplantıda Özel’in yanına PM'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

“Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı Berkay Gezgin, anayasal hakkını kullanıp “İmamoğlu” eylemlerine katıldığı için gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi’ne gönderilen Gezgin, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

CHP lideri Özel tarafından PM üyesi olarak aday gösterilen ve partililer tarafından seçilen Gezgin, bugün ilk PM toplantısına katılmış oldu.

CHP PM’DE 11 İSİM DEĞİŞMİŞTİ

CHP'nin kayyum atanmasını önleme amacıyla topladığı 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinden delegelerin onayını almıştı.

Özel'in 60 kişilik Parti Meclisi listesi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu listesi firesiz kabul edilmişti.

CHP tarihinde çarşaf liste usulüyle yapılan seçimlerde ilk kez bir genel başkanın anahtar listesi “delinmeden” onay almış oldu.

Kurultay öncesinde kulislere Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'da delegelerin iradesiyle oluşmuş Parti Meclisi listesinde köklü değişiklik yapmayacağı yansıyan Özel, kısmi değişikliğe gitmişti. Parti Meclisi'ndeki 49 isim yerini korurken, 11 yeni isim seçilmişti.

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter olarak görev yapması beklenen Volkan Demir'in yanı sıra, İlhan Uzgel, Emin Umut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı, Armağan Erdoğan ve Erbil Aydınlık yeni Parti Meclisi'nde görev almamıştı.

Parti Meclisi'nde görev alan 11 yeni isim ise Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, Berna Özgül, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, “Her şey çok güzel olacak” sloganını mimarı öğrenci Berkay Gezgin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gazeteci Emine Uçak Erdoğan, İYİ Parti’den CHP'ye geçen hukukçu Bahadır Erdem ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Engin Özkoç olmuştu.