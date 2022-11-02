'Hiçbir kararda bize danışılmıyor' isyanıyla AKP'den istifa etmişti, CHP'ye geçti
Şanlıurfa Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Münir Kanar, nisanda AKP’den istifa etmişti. Kanar, CHP saflarına geçti.
Şanlıurfa siyasetinde CHP'ye katılımlar devam ediyor. Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Münir Kanar, CHP’ye geçti. Kanar’a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Kanar'ın CHP'ye katılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ederek partimize katılım sağlayan Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Münir Kanar'a rozetini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
Viranşehir için, partimiz için hayırlı uğurlu olsun."
AKP listelerinden Viranşehir Belediye Meclisi Üyesi seçilen Münir Kanar, nisan ayında “Seçilmişlerin belediye iç işleyişinde etkilerinin olmadığı, seçim bölgelerine bir çöp konteyneri gönderemeyecek kadar aciz olan bir yerde siyaset yapmayı doğru bulmadığım için parti üyeliğinden istifa edip meclis üyesi görevimi bağımsız olarak sürdüreceğim" açıklaması yaparak partisiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu.
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