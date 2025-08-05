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Hikmet Yalım Halıcı'dan Bakan Tunç'a 'sahte diploma' soruları: 'Bu skandalın üzeri örtülemez, tüm isimler açıklanmalı'

Hikmet Yalım Halıcı'dan Bakan Tunç'a 'sahte diploma' soruları: 'Bu skandalın üzeri örtülemez, tüm isimler açıklanmalı'

5.08.2025 13:32:00
Güncellenme:
ANKA
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Hikmet Yalım Halıcı'dan Bakan Tunç'a 'sahte diploma' soruları: 'Bu skandalın üzeri örtülemez, tüm isimler açıklanmalı'

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 'sahte diploma' skandalına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesinde "Ortada sadece bireysel değil, örgütlü bir suç yapılanması ve büyük bir kamu suiistimali vardır. Akademik liyakat sistemi tamamen çökmüş, vatandaşın devlete güveni sarsılmıştır. Tüm isimler açıklanmalı, kamuoyu bilgilendirilmeli" ifadelerini kullandı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasının kopyalanarak, sahte diplomalar ve sürücü belgeleri düzenlenmesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Halıcı, "Ortada sadece bireysel değil, örgütlü bir suç yapılanması ve büyük bir kamu suiistimali vardır. Akademik liyakat sistemi tamamen çökmüş, vatandaşın devlete güveni sarsılmıştır. Bu skandalın üzeri örtülemez. Tüm isimler açıklanmalı, kamuoyu bilgilendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Halıcı, çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi düzenlenmesini TBMM gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Halıcı, iddiaları "dünya akademik tarihine geçecek bir sahtekarlık vakası" olarak tanımladı.

Halıcı, "Ortada sadece bireysel değil, örgütlü bir suç yapılanması ve büyük bir kamu suiistimali vardır. Akademik liyakat sistemi tamamen çökmüş, vatandaşın devlete güveni sarsılmıştır. Bu skandalın üzeri örtülemez. Tüm isimler açıklanmalı, kamuoyu bilgilendirilmelidir. Adalet ve şeffaflık bir devletin temelidir" ifadelerini kullandı.

"SAHTE DİPLOMA VE AKADEMİK UNVANLA KAMUDA GÖREV YAPAN KİŞİ SAYISI KAÇTIR?"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'nın Bakan Tunç'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede yer alan sorular şu şekilde:

"İsimleri tek tek açıklanmak üzere; bahsi geçen 400 kişi kimlerdir? Bunlar şu anda hangi görevlerdedir? Bu kişilerle ilgili idari ve hukuki süreç nasıl işlemektedir. Yükseköğretim kurumlarının dijital altyapılarına sızılarak sahte diploma ve unvan üretildiği tespit edilen sistem açıkları nelerdir? Bu açıkların kapatılması için hangi tedbirler alınmıştır?

Elektronik imzaları kopyalanan kamu görevlileri kimlerdir? Bu kişilerin görevleriyle ilgili herhangi bir idari ya da adli işlem başlatılmış mıdır? Hukuki süreç ne aşamadadır? Sahte diploma ve akademik unvanla kamuda görev yapan kişi sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi görevlerde istihdam edilmiştir?

Sahte akademik unvan ve görevde yükselme sınavlarında oynanan sonuçlar sonucu kaç kişi görevde yükselmiştir? Bunlar kimlerdir ve unvanları nedir? Bu kişilerden elde ettikleri unvanlar veya diplomalarla maaş, terfi, atama gibi avantajlar elde edenlerin tespiti yapılmış mıdır? Kamu zararı ne kadardır?

Sahte belge üretiminde kullanılan yöntemler nelerdir? Bu belgelerin geçerlilik kazanmasını sağlayan kamu kurumlarının sorumluluğu incelenmiş midir? YÖK Başkanı’nın ifade ettiği 'mevzuattaki boşluklar ve cezaların artırılması' ifadesiyle kastedilen somut yasal eksiklikler nelerdir? Sahte diploma şebekesi ve benzerleri engellenemiyor mu yoksa dokunulmak mı istenmiyor? Bu olayda adı geçen kişilere sağlanan sahte belgeler hangi üniversiteler adına düzenlenmiştir? Bu kurumlar bünyesinde idari soruşturma açılmış mıdır?"

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