Hilafetçi İmam Konakcı, 'dilekçe' kurbanı: Epilasyon ortaya çıktı, avukatını azletti

Yayınlanma: 11.01.2023 - 13:03

Güncelleme: 11.01.2023 - 13:03

Camilerde verdiği vaazlarında Cumhuriyete ve laikliğe açıkça meydan okuyan sözlerde bulunup sık sık tepkilerin odağı olan Ulu Çınar Camisi imamı Halil Konakcı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e tazminat davası açtı.

Ancak Konakçı'nın dava dilekçesinde ilginç ifadeler kullanıldığı görüldü. Gürsel Tekin'in Twitter hesabından paylaştığı dilekçede "Kişilik ve bedensel hakları hukuka aykırı saldırıya uğrayan müvekkilimiz tarafından hatalı lazer epilasyon işlemi sonucunda elde etmek istediği sonuca ulaşamamış olup, vücudunda yanıklar meydana gelmiş, çektiği sıkıntı ve ızdırap da dikkate alındığında müvekkil lehine uygun oranda manevi tazminata karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz" ifadeleri yer aldı.

İşte Tekin'in paylaştığı dilekçedeki o bölüm:

Gürsel Tekin, dilekçeyi paylaşırken de şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlara, milletvekillerine ve millete hakaret eden Halil Konakçı bana dava açmış. Dilekçede bir cümle dikkatimi çekti. Kendisi attığımız tweetler yüzünden lazer epilasyon yaptırırken beklediği sonucu alamamış, acı ve ıstırap çekmiş. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun.

Kişilik ve bedensel hakları hukuka aykırı saldırıya uğrayan müvekkilimiz tarafından hatalı lazer epilasyon işlemi sonucunda elde etmek istediği sonuca ulaşamamış olup, vücudunda yanıklar meydana gelmiş, çektiği sıkıntı ve ızdırap da dikkate alındığında müvekkil lehine uygun oranda manevi tazminata karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Umarım yakın zamanda tweetlerin lazer epilasyon işlemini nasıl etkilediğini de açıklar. Elon Musk açısından da bilim camiası açısından da önemli bir gelişme olur. Lazer epilasyon yaptıran özellikle kadınlar da istifade eder. Bu büyük “tehdit” de ortadan kalkar."

Tekin'in bu sözlerinin ardından Konakcı, tuttuğu avukatı davadan azlettiğini duyurdu. Konakcı, Twitter hesabından açıkladığı bu kararının gerekçesini "Çalışma prensibimizin uyuşmaması ve hatta dava dilekçemizde kabul edilemez bir hata" diyerek açıkladı.

Gürsel Tekin de bunun üzerine yeni bir paylaşım yaptı. Tekin "Ufak bir not: Avukatların azil işlemi Twitter'dan değil noter kanalıyla yapılır. Sonra büyük acı ve ıstıraba neden olmasın diye belirtmek istiyorum. Hukuk Muhakemeleri Kanunu var. Kendini her kanunun üstünde görenleri de bağlar" ifadelerini kullandı.