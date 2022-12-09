Son Dakika... Bakan Derya Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili açıklama

09 Aralık 2022 Cuma, 10:30

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber'de 6 yaşındaki çocuğa istismar olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yanık'ın açıklamaları şöyle:

"Açılan ceza davasında bakanlık olarak müdahiliz. Sayın cumhurbaşkanımızın da hassasiyetiyle 20 yıldır devam eden bir mücadele var. Şiddetle mücadele var, çocuklara ilişkin şiddetle mücale var. Bunu kimse inkar edemez. Bu ve benzeri vakaların bakanlık olarak her zaman içinde oluruz. Mağdur bize gelmiştir, hemen kolluk güçlerimizi harekete geçiririz. Ya da mağdur kolluğa gitmiştir vaka bize gelir biz olaya dahil oluruz. Gerek sosyal hizmet ve barınmanın temini noktasında biz tüm mağdurun yanındayız.

"SİYASETİN KONUSU DEĞİL"

Mağdur talep ederse, Bakanlık tarafından psikolojik destek de verilebilir.

Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Bunlar son derece insani ve her toplumda karşılaşılabilecek konular. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip nasıl üstesinden gelebiliriz buna bakmamız lazım.

"ORTADA BİR ÇOCUK İSTİSMARI VAR"

Basında yansıyan bazı yaşlar var. 6 yaş, 7-8 yaş ya da 13 yaşında nişanlanıp 14 yaşına evlendiği iddiaları var. Hangisi olursa olsun ortada bir çocuk istismarı var. Bizim hukukumuza göre 17 yaşında ebeveyn rızasıyla 18 yaşında da kişi rızasıyla evlenebilir. 15 yaşın altı zaten Türk Ceza Kanuna göre çocuğun cinsel istismarıdır. 15 yaşın altında herhangi bir rıza gözetmez. Meselenin hukuken bir evlilik birliği kurulamadığı açık. Daha sonra resmi nikah yapılmış ve taraflar boşanmış."