Hizmet-İş'ten 'Ankara Kuşu'na 50 bin avro ödendiği' iddiası üzerine açıklama
Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabına 50 bin avro gönderdiği" iddiaları üzerine sendikadan 'yalanlama' açıklaması geldi.
Hak-İş Konfederasyonu'nun genel başkanlığına aday olan Hizmet- İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabına 50 bin Euro ödediğini iddia etmiş ve "İnsan Twitter infazcısına neden para öder?" ifadelerini kullanmıştı.
Hizmet-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Hüseyin Öz'ün, 2015'ten 12 Eylül 2022 tarihine kadar sendikada Genel Başkan Vekili olarak görev yaptığı belirtilierek "Adı geçen kişinin genel başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hakkındaki iddiaları asılsız olup iftiradan ibarettir" ifadeleri kullanıldı.
Sendikanın tüm iş ve işlemlerinin Genel Başkan Vekili sıfatıyla kendisinin bilgisi ve koordinasyonu dahilinde yürütüldüğü ve yönetim kurulu kararlarında da imzasının bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Buna rağmen, kişisel çıkar ve hesapları uğruna, asılsız iftiralar ile genel başkanımız, yönetim kurulumuz ve tüm Hizmet-İş camiasının itibarını zedelemeye, töhmet altında bırakmaya çalışmıştır. Bu uğurda şahsını, görev ve yetkilerini dahi yok saymıştır. Şahsını dahi yok sayarak iddialarda bulunan Hüseyin Öz, ödeme belgeleri, ödemeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Yönetim Kurulu kararındaki muhalefet şerhini, ödeme tarihini ve diğer belgeler ile bu iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde müfteridir."
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