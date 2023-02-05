HKP, ABD'nin savaş gemisini protesto etti: Yankee go home!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 17:31

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 17:31

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türkiye için “olası terör saldırısı” uyarısı yaptığı günlerde ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi USS Nitze (DDG 94), İstanbul Boğazı’na ve İzmit Körfezi’ne gelmişti.

Gölcük’te Donanma Komutanlığı limanı açıklarında demirleyen gemiyi, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kocaeli İl Örgütü üyeleri protesto etti. Gölcük Sahili’nde bir araya gelen HKP üyeleri, “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler”, “Bağımsızlık benim karakterimdir”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi ” yazılı döviz açtı.

HKP Kocaeli il sekreteri Murat Kızıltaş, “ABD emperyalizmine ait savaş gemisi bir kez daha ülkemiz sularını kirletmek için gelmiştir. ABD savaş gemisinin niçin topraklarımıza girdiğinin yanıtını başta AKP iktidarı olmak üzere kimse verememektedir” dedi.

ABD Emperyalist Haydudunun USS Nitze adlı savaş gemisinin vatan topraklarımızı kirletmesini Gölcük’te protesto ediyoruz.

Katil ABD, ülkemizden defol!

Yankee go home! pic.twitter.com/nlEYh7dwOy — HKP (@kurtuluspartisi) February 5, 2023

“ABD’YE GEÇİT YOK”

“Topraklarımızı ve denizlerimizi kirleten, bağımsızlığımızı çiğneyen ABD emperyalizminin bu savaş gemisini protesto ediyoruz” diyen Kızıltaş şunları kaydetti:

“Katil ABD emperyalizmi ne zaman, nereye, hangi koşullarda gelirse gelsin; Halkın Kurtuluş Partisi olarak onların karşısına dikileceğiz. ABD emperyalizmine hiçbir şartta, hiçbir koşulda geçit vermeyeceğiz. Ey kanlı zalim! Topraklarımızdan da denizlerimizden de defol! Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu toprakları, bu denizleri daha fazla kirletme!”

“KARADENİZ’İ BİR SAVAŞ DENİZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORLAR”

ABD ve NATO’nun Suriye’yi, Irak’ı, Libya’yı ve Afganistan’ı kana buladığını belirten Kızıltaş, “ABD emperyalistlerinin hedefinde şimdi de Karadeniz vardır. Ortadoğu’da yaptığı katliamları şimdi de Karadeniz’de yapmak istemektedir. Karadeniz’i bir ABD gölü, bir savaş denizi haline getirmek istemektedir. Bu yüzden bugünlerde Marmara’da, İstanbul’da boğazlarımızda, İzmit Körfezi’nde savaş gemisini dolaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK’TEN İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Savaş gemisine usule aykırı biçimde büyük bir ABD bayrağı asıldığını söyleyen Kızıltaş, “Uluslararası hukuk yok sayılmıştır. AKP iktidarından ise ses çıkmamıştır. ABD emperyalizmi bu yaptığıyla ülkemize ve bayrağımıza da saygısızlık ediyor. Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci kuvâyi milliyeciler’in emperyalist yedi düveli mağlup ederek kurduğu ülkemizden de intikam almaya çalışıyor” dedi.

Kızıltaş, “6. Filo’nun askerlerini nasıl 1968’de denize döktüysek, onları yine denize dökeceğiz. Geldikleri yerlere geri göndereceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Basın açıklaması sırasında HKP üyeleri, “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler”, “Katil ABD ülkemizden defol”, “Kahrolsun ABD-AB emperyalizmi”, “Yankee go home” sloganları attı.