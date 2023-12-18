HKP: Asgari ücret sefalet ücreti olmasın!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 02:08

Güncelleme: 18.12.2023 - 02:12

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen HKP üyeleri, asgari ücret görüşmelerini, işsizliği, pahalılığı ve zamları protesto etti. HKP üyeleri, "Asgari ücret sefalet ücreti olmasın" yazılı pankart ve "Zam, zam, zam, ucuzluk ne zaman", "Taksitle yaşayıp borçlu ölüyoruz", "Ücretler pire, zamlar deve" yazılı döviz taşıdı.

“Asgari Ücret Sefalet Ücreti olmasın, insanca yaşanacak ücret istiyoruz” demek için, işsizliğe, pahalılığa, zamma ve zulme karşı İstanbul Beşiktaş’tayız. pic.twitter.com/r8mtPNT1el — HKP (@kurtuluspartisi) December 17, 2023

Grup adına basın açıklamasını HKP'li Aybars Yalçınkaya gerçekleştirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerini 'ortaoyun' olarak değerlendiren Yalçınkaya, "Bu kapalı kapılar ardında gerçekleşen ortaoyunundan, her zamanki gibi işçinin ve emekçinin yararına bir sonuç çıkmayacağı açıktır" dedi.

'İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET'

Bakan Vedat Işıkhan'ın, "Ülkemizde, asgari ücret net 11.402,32 TL olup bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır" sözünü anımsatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"AKP'giller küplerini doldurmaya, yandaş bürokratları 'huzur hakkı' adı altında üç-beş yerden maaş almaya devam ederken, kaçak Saray'ın bir günlük masrafı, 1362 asgari ücret tutarı olan 15 milyon 533 bin 688 lirayı bulmaktadır. Hal böyleyken işçiler, emekçiler; sefalet ücreti olan 11 bin 402 TL'ye, emekliler ise 7 bin 500 TL'ye mahkûm ediliyorlar. İşçiler ve emekliler sadaka değil, insanca yaşayacakları bir ücret/maaş istiyor."

'ASGARİ ÜCRET 45 BİN 686 TL OLMALIDIR'

HKP'li Aybars Yalçınkaya açıklamasını, "Bugünkü normal geçim endeksi yani 4 kişilik bir ailenin normal bir yaşam sürdürebilmesi için gereken miktar, en az 45.686 TL'dir. Bu nedenle asgari ücret en az 45.686 TL olmalıdır. Ve asgari ücret, her ay açıklanan yoksulluk sınırına göre güncellenmelidir" diyerek bitirdi.