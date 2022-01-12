HKP gençliği sokağa çıktı: Cemaat yurtları da tarikat evleri de derhal kapatılmalıdır!
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Gençliği, Ankara ve İstanbul’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın kaldığı Nur cemaati yurdunda, cemaatin baskılarına dayanamayarak yaşamına son vermesine ilişkin eylem yaptı. Yapılan açıklamada, “Cemaat yurtları da tarikat evleri de derhal kapatılmalıdır! Enes Kara’nın hesabını soracağız!” denildi.
Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara’nın, bir cemaate bağlı bir yurtta yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamına son vermesi Türkiye’nin gündemine oturdu. Tarikat yurtlarına bir tepki de HKP Gençliği’nden geldi.
HKP Gençliği, Ankara Kızılay’da ve İstanbul Kadıköy’de eylemler gerçekleştirerek “Cemaat yurtları ve tarikat evleri derhal kapatılmalıdır” dedi. Açıklamanın devamında, “Eninde sonunda Enes Kara’nın da, cemaat yurtlarının ve tarikat evlerinin karanlığında boğulmuş diğer gençlerimizin de hesabını soracağız!” denildi.
“CEMAAT YURTLARI DA TARİKAT EVLERİ DE DERHAL KAPATILMALIDIR! "
HKP Gençliği’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"10 Ocak akşam saatlerinde yüreğimizi yakan bir video haber sitelerine düştü. Enes Kara isimli genç bir arkadaşımız, ailesinin zoru yüzünden bir cemaat yurduna yerleştirilmiş ve orada kalmaya mecbur bırakılmıştır. Enes Kara; Ortaçağcı gericiliğin karanlığı ile baş başa kalmış, karanlığın baskısına daha fazla dayanamayarak intihar etmiştir."
“ORTAÇAĞCI GERİCİLERİN BASKISI”
"Bu olay ne ilktir ne de son olacaktır" denen açıklamada, Antalya'da kaçak bir yurtta akıl sağlığı yerinde olmayan bir şahıs tarafından vahşice katledilmesi hatırlatıldı.
Açıklamalarında, İçişleri Bakanı, Elazığ Valisi, Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı ve Yurt Sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Kurtuluş Partisi Gençliği, "cemaat yurtlarının ve tarikat evlerinin karanlığında boğulmuş diğer gençlerimizin de hesabını soracağız!" ifadelerini kullandı.
Eylemlerde sık sık, “Enes kara’nın hesabını soracağız”, “Enes’in katili ortaçağ düzeni”, “Yurt-kur uyuma, öğrenciye yurt kur”, “Tarikata mürit olmayacağız” “Laiklik yoksa bilim, özgürlük, demokrasi yoktur”, “Tarikat yurtları kapatılsın” sloganları atıldı.
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