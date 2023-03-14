HKP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 13:53

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 14:07

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu. Kıran, milletvekilliği seçimlerinde ise 600 milletvekili adayı ile katılacaklarını belirtti.

“DEPREM FELAKETİNİN HESABI SORULACAK”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı ağır yıkımı hatırlatan Kıran, şöyle konuştu:

“On binlerce insanımızın canına, yüzbinlerce insanımızın yaralanmasına, yoksul halkımızın dişinden tırnağından arttırarak, yıllarca alın teri dökerek edindiği bütün birikimlerin yok olmasına mal olan, 11 ilimizi, 15 milyon insanımızı etkileyen, hiçbir zaman unutmayacağımız, unutturmayacağımız ve hesabı da sorulacak olan deprem felaketi günlerinde yeni bir seçime doğru gidiyoruz.”

‘TAM KANUNSUZLUK’ YAPILDI İDDİASI

“En son 81 il 550 milletvekili adayıyla katıldığımız 2015 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinden sonra bütün hukuk kuralları, seçimler ve siyasi partilerle ilgili bütün mevzuat yok sayılarak, partimize karşı ‘tam kanunsuzluk’ yapılarak seçimlere sokulmadık. Türkiye çapında kurulu bulunan bütün il ve ilçe örgütlerimiz yok sayıldı” diyen Kıran, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe’ye AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiasıyla 10 yılı aşan ceza verildiğini belirtti.

“ENGELLERİ AŞTIK”

Seçimlere 600 milletvekili ile katılacaklarını aktaran Sait Kıran, “Halkın iktidarını, ‘Hür, Güçlü ve Mutlu bir Türkiye’yi kurma görevi omuzlarında olan partimiz, doğruları daha geniş kitleye ulaştırmak için, anlaşılmak için, halkımıza ulaşmak için bütün engelleri birer birer aştı. Partimiz 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlere 600 milletvekili adayıyla katılıyor. Halkımızın partimize hasretliği sona eriyor. Tüm halkımıza kutlu olsun” diye konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI'NA CİDDİ ELEŞTİRİLERİMİZ VAR"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, basın toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklayan Kıran, “Millet İttifakı'na ciddi eleştirilerimiz var, çok büyük bir beklentimiz yok ama kaba deyimle ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda kaldığımız için Millet İttifakı adayı olan Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.