HKP lideri Nurullah Efe'ye Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Yayınlanma: 18.10.2023 - 23:53

Güncelleme: 18.10.2023 - 23:53

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 2014 yılında Adana ve Hatay’da çevrilen MİT TIR’larında yakalanan silahlar sonrasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında “savaş suçu” işledikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvuruda bulunmuştu.

Bu başvuru üzerine HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında Erdoğan, Davutoğlu, Ala ile Fidan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. HKP lideri Efe’ye, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.

YARGITAY DOSYAYI ‘ERDOĞAN’ YÖNÜNDEN BOZDU

Yargıtay, Erdoğan’ın olay tarihinde Cumhurbaşkanı olması nedeniyle yargılamanın TCK 299’uncu maddeye göre yapılması gerektiği yönünden dosyayı bozdu. Bunun üzerine Efe hakkındaki yargılama “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yeniden görülmeye başlandı. Söz konusu davanın karar duruşması bugün Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya katılan HKP lideri Efe’yi avukatları; Metin Bayyar, Sait Kıran, Fettah Ayhan Erkan, Ayça Okur, Halil Ağırgöl, Tacettin Çolak, Ali Serdar Çıngı ile Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ve Efkan Ala’yı ise avukatları Sami Karadayı ve Bengü Polat temsil etti.

‘BEN YARGILAMAYA GELDİM’

Efe savunmasında, “Ben buraya savunma yapmaya gelmedim. Ben tepeden tırnağa suça batmış kaçak Saray iktidarını, AKP’giller suç örgütünü yargılamak için buradayım” dedi. Gazetemizin “İmam derste” ve “Yuvaya mescit” manşetlerini hakim ve savcıya gösteren Ankut, “Bunlar anayasa ihlâli değil mi? Bunlar laikliğe aykırı değil mi? Neden harekete geçmiyorsunuz?” diye sordu. Anayasanın ayaklar altına alındığını söyleyen Efe, “Yargı, kaçak Saray’ın operasyon silahı konumuna getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

‘HESABINI VERECEKLER’



Efe, “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi. Karar sonrası adliye önünde konuşan Efe, “Tayyipgiller iktidarı eninde sonunda bu mahkemelere sanık olarak gelecek. İşledikleri binbir suçun hesabını verecekler” dedi.