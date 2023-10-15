HKP, İsrail’in Gazze’ye saldırısını protesto etti: Süpürme ve soykırım hareketi

Yayınlanma: 15.10.2023 - 18:21

Güncelleme: 15.10.2023 - 18:21

İsrail ile Hamas arasında başlayan ve Gazze’nin ağır bir insani felaketle karşı karşıya kalmasına yol açan savaşın etkileri sürerken, Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği’nin önünde bir eylem de HKP tarafından düzenlendi.

Burada konuşan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Kıran, “Bu yapay devlet, 1948’den bugüne Arap halkını katletmeye devam ediyor. Kanlı zalim ABD emperyalist haydudunun müttefiki siyonist İsrail, bugün Gazze Şeridi’nde bütünüyle süpürme ve soykırım harekatına girişmiş durumda. Hiç durmadan savaş suçu işliyorlar” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın “Karşımızdakiler insan değil, insan görünümlü hayvanlarla mücadele ediyoruz” sözlerini anımsatan Kıran, “Böylesine kriminalize ediyorlar Filistin halkını. Tıpkı Naziler gibi. Tüm Dünyanın tanık olduğu gibi siyonist İsrail, Gazze halkına karşı tarihte ender görülen bir soykırıma girişmiş bulunmakta” ifadelerini kullandı.

“Siyonist İsrail’in giriştiği bu katliamda ABD ve AB emperyalistleri her zaman olduğu gibi İsrail’in safında” diyen Kıran, “İsrail, ABD emperyalist çakalının ve onun müttefiki Avrupa emperyalist haydutlarının Ortadoğu’daki ileri karakoludur. AB devletleri, Filistin’deki katliamı protesto eden Arap ve Müslüman halkların barışçıl eylemlerine bile yasak getirdi. Filistin bayraklarıyla sokaklarda dolaşılmasına bile yasak koydular” diye konuştu.

Protestoda “Katil ABD, Siyonist İsrail, Filistin’den defol. Filistin halkı yalnız değildir”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol” pankartları açıldı.