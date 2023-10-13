HKP'den tutuklu gazeteciler Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı'ya ziyaret
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sincan Cezaevi’nde tutuklu gazeteciler Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı’yı ziyaret etti. HKP’li Ayça Okur, “Çolak ve Çardaklı’yı bu haklı mücadelelerinde kararlı olduklarını görmek bizleri çok mutlu etti. Biz onların her zaman yanlarında olacağız” dedi.
‘Sığınmacı karşıtı’ haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle 20 Eylül’de gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı, 23 Eylül’de tutuklanarak Sincan 2 No’lu L Tipi cezaevine gönderilmişti.
HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran ve HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur, dün Çolak ve Çardaklı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.
‘Sığınmacı karşıtı’ haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle 20 Eylül’de gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı, 23 Eylül’de tutuklanarak Sincan 2 No’lu L Tipi cezaevine gönderilmişti.— HKP (@kurtuluspartisi) October 12, 2023
Genel Sekreter… pic.twitter.com/JjemOXDwIo
‘ÇOLAK VE ÇARDAKLI’YI KARARLI GÖRDÜK’
Okur, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"HKP yöneticileri olarak bugün tutuklanan gazeteciler Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı’yı ziyaret ettik. Hatırlanacağı üzere bu gazetecilerimiz; ülkemizin demografik yapısını değiştirmek ve ülkemizi Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde bölmek üzere, adına 'göçmen' veya 'mülteci' denilen ama aslında her biri birer istilacı olan 13 ila 15 milyon Ortaçağcının ülkemize doldurulması yönündeki politikalara karşı haber yaptıkları için tutuklanmışlardı.
Kendilerini çok iyi gördük. Genel Başkanımız Nurullah Efe Ankut’un selamlarını ve tebriklerini ilettik. Onları bu haklı mücadelelerinde kararlı olduklarını görmek bizleri çok mutlu etti. Biz onların her zaman yanlarında olacağız. HKP olarak göçmen, mülteci değil sessiz istilacı denilen, BOP’un bir uzantısı olan bu uygulamayı teşhir ve protesto etmeye devam edeceğiz. Bunları ülkelerine geri göndereceğiz."
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