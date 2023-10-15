HKP’den İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi

Yayınlanma: 15.10.2023 - 17:00

Güncelleme: 15.10.2023 - 17:00

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Üyeleri İsrail-Filistin arasında devam eden savaşta, Filistin’e destek eylemi yaptı. Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık grup, İsrail aleyhine slogan attı. Grup adına Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Başkanı Avukat Pınar Akbina basın açıklaması yaptı.

"İNSANİ OLAN, AMASIZ FAKATSIZ FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAKTIR"

Grup ellerinde "Mazlum Filistin halkı yalnız değildir " dövizleri taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı. Basın açıklamasını Halkın Kurtuluşu Partisi İstanbul İl Başkanı avukat Pınar Akbina yaptı.

Akbina, "Kanlı zalim ABD'nin müttefiki Siyonist İsrail bugün Gazze Şeridi’nde bütünüyle süpürme ve soykırım harekâtına girişmiş durumda. Yok hiçbir acımaları, vicdanları, merhamet duyguları bu zalimlerin. Arkalarında ABD ve AB emperyalistleri, hastaneleri bile bombalıyorlar, insanların evlerini başlarına yıkıyorlar, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden katlediyorlar, fosfor bombaları kullanıyorlar. Hiç durmadan savaş suçu işliyorlar. Amasız, fakatsız Filistin'in yanında olmaktır insani olan; tersi Siyonist İsrail’i dolaylı ya da dolaysız desteklemektir. İsrail işgalcidir. Siyonist İsrail devleti emperyalistler tarafından Ortadoğu’da Arap halkının böğrüne saplanmış yapay bir devlettir" dedi. Grup basın açıklamasının ardından konsolosluk önünden ayrıldı.