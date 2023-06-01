HKP MYK üyesi Adnan Okur'a 'Mahir Çayan' soruşturması
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi 6 kişi hakkında 1972’de öldürülen Mahir Çayan’ı mezarında andığı için soruşturma başlatıldı. HKP MYK üyesi Adnan Okur, ilk kez hâkim karşısında çıktı. Okur, savunmasında “Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak suç değildir” dedi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 30 Mart 2022 tarihinde 68 kuşağı devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarını mezarı başında anmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 HKP üyesi hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında HKP MYK üyesi Adnan Okur ilk kez hâkim karşısına çıktı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Adnan Okur, Okur’un avukatları Azime Ayça Okur ve Metin Bayyar katıldı.
“MAHİR ÇAYAN’I ANMAK SUÇ DEĞİLDİR”
Adnan Okur mahkemeye yazılı savunma dilekçesi de sunarak, “HKP olarak, Denizlere, Mahirlere, 68 kuşağının Antiemperyalist ve Mustafa Kemalci tüm devrimcilerine sahip çıktık ve her zamanda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mahir Çayan ve arkadaşları terörist değillerdir. On’ların tarih önünde suçsuz oldukları defalarca kanıtlanmıştır. Ve On’ları anmanın suç olmadığı mahkeme kararları ile de kanıtlanmıştır. Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak suç değildir” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 21 Eylül 2023’e erteledi.
“SAVCILIK BERAAT TALEP ETTİ”
Duruşma sonrası Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan HKP avukatı Azime Ayça Okur, şunları kaydetti:
“Bu duruşma ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla açılmıştı. Müvekkilimiz yargılamada partimizin programından söz ederek Denizlerin, Mahirlerin Mustafa Kemalci, Antiemperyalist, Antifeodal yönlerini savunduğumuzu belirtti. Savcılık beraat talep etti. Bu haklılığımız tarih önünde zaten ispatlıdır. Yargı önünde de bir kez daha ispatlanacaktır.”
ABD yapımı çıkar amaçlı suç örgütü AKP'giller; Mahir Çayan Yoldaş'ı anmayı suç sayma cüretini gösteriyor!— HKP (@kurtuluspartisi) June 1, 2023
30 Mart 2022'de Mahir Çayan'ın mezarı başında yaptığımız Anmadan dolayı, aralarında MYK Üyemiz Adnan Okur'un da bulunduğu 6 yoldaşımız hakkında dava açılmıştı. MYK üyemiz… pic.twitter.com/jPy0ANwRyN
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