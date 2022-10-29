HKP'den 3 ilde 29 Ekim eylemi: 'Cumhuriyeti sonuna kadar koruyacağız'

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde Ankara, İstanbul ve İzmir’de eylem düzenledi. HKP üyelerinin Anıtkabir’e yürüyüşüne polis izin vermedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 20:07
HKP'den 3 ilde 29 Ekim eylemi: 'Cumhuriyeti sonuna kadar koruyacağız'
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak için Ankara Tandoğan Meydanı’nda “29 Ekim ruhuyla, inancıyla Laik Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz!” şiarıyla bir araya gelen HKP üyelerinin Anıtkabir’e yürüyüşünü polis engelledi.

“Bağımsızlık benim karakterimdir” pankartının açıldığı eylemde, “Yaşasın tam bağımsız Türkiye”, “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler” sloganları atıldı.

“CUMHURİYETİ SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ”

Tandoğan’da açıklama yapan HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur, “Cumhuriyet; AKP’gillerin ataları Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Nemrut Mustafa Paşa’ların, Ali Kemal’lerin hezimete uğratılmasının ilanıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bağımsızlık benim karakterimdir!’ sözü yazan bayraklarımızla saygımızı sunmak için girdiğimiz Anıtkabir’e birkaç yıldır alınmadığımız gibi kapısına bile yaklaştırılmıyoruz. Cumhuriyeti sonuna kadar koruyacağız” dedi.

Öte yandan HKP üyeleri İstanbul Kadıköy’de ve İzmir Karşıyaka’da eylem düzenledi. 

(İstanbul)

(İzmir)


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