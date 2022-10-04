HKP'den Türkiye Barolar Birliği'ne diploma başvurusu: 'Erdoğan'ın attığı bütün imzalar geçersizdir'

04 Ekim 2022 Salı, 16:20

Geçen hafta Türkiye Psikiyatri Derneği’ne bir mektup kaleme alan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut (Efe), bu kez de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği’ne “Barolar, mesleklerinin kendilerine yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmeli, diplomasız Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığının gayrimeşru olduğunu ortaya koyan kararlar alıp açıklamalar yapmalıdırlar…” içerikli bir mektup yazdı.

Mektupta HKP lideri Efe; Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili bugüne kadar Eyüp Lisesi’ne, Marmara Üniversitesi’ne, YSK’ye, TBMM’ye, İBB’ye, ÖSYM’ye ve MSB’ye başvuruda bulunduklarını ancak hiçbir kurumdan olumlu bir dönüş olmadığını belirtti.

“ERDOĞAN’IN ATTIĞI BÜTÜN İMZALAR GEÇERSİZDİR”

Anayasa’nın 101’inci maddesini hatırlatan Efe, “Tayyip Erdoğan’ın diploması yok. Erdoğan’ın Askeralma Dairesi'ne verdiği öğrenim belgesinden başlamak üzere, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden, milletvekilliği döneminden, başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminden beri attığı bütün imzalar geçersizdir, yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

HKP lideri Efe, Türkiye Barolar Birliği’nden “Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olabilmesi, mevcut yasalar çerçevesinde mümkün değildir. Ülkemizde yaşanan bu hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz. Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak tanımıyoruz. Şu anda Türkiye’nin yasal, meşru bir Cumhurbaşkanı yoktur, onun attığı bütün imzalar geçersizdir” şeklinde bir açıklama yapılmasını talep etti.

“ERDOĞAN’IN DİPLOMASI BULUNMAMAKTADIR”

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe’nin kaleme aldığı mektubu Türkiye Barolar Birliği yetkililerine teslim etti.

TBB önünde açıklama yapan Kıran, “AKP’giller’in reisi Tayyip Erdoğan’ın diploması bulunmamaktadır. HKP Genel Başkanı Nurullah Efe bu konuda Türkiye Barolar Birliği’ne, Ankara, İzmir ve İstanbul Baroları’na başvuruda bulundu” dedi.