HKP Hikmet Kıvılcımlı'yı mezarı başında andı
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türkiye Sosyalist Hareketi'nin önderlerinden Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı Hikmet Kıvılcımlı’yı ölümünün 51. yılında mezarı başında andı.
Halkın Kurtuluş Partisi tarafından Topkapı Mezarlığı’nda düzenlenen anma etkinliğine HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, HKP Başkanlık Kurulu Üyeleri, Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Uzel Makine İşçileri ve Neo Trend İşçileri katıldı.
Anma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından “Hikmet Kıvılcımlı ölümsüzdür”, “Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi” sloganları atıldı.
Anmada ilk olarak söz alan HKP İstanbul İl Yönetcisi Gülay Akyürek, Hikmet Kıvılcımlı’nın 17 yaşında Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’nda Köyceğiz Kuvayımilliye Komutanı olduğunu söyledi. Akyürek, Hikmet Kıvılcımlı’nın, 50 yıllık sosyalist mücadelesinin 22,5 yılını cezaevinde geçirdiğini belirtti.
Akyürek açıklamasının devamında, “Halkımız işsizlik, pahalılık ve yoksulluk cehenneminde inim inim inlemektedir. AKP’giller ülkemizi ortaçağ karanlığına götürmek ve şeriat düzeni kurmak için Cumhuriyet ilkelerine ve laikliğe saldırmaktadırlar” ifadelerini kullandı.
EFE’DEN SERT AÇIKLAMA
HKP lideri Nurullah Efe konuşmasına Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Attilâ İlhan’ın ünlü romanı Kurtlar Sofrası’ndaki “Memleket bir Kurtlar sofrasına döndü mü, isyan haktır” cümlesini hatırlattı. Efe, “Keşke memleket kurtlar sofrasına döndürülmüş olsaydı, memleket puştlar sofrasına döndürüldü” dedi.
Hikmet Kıvılcımlı’nın mezarı başında yapılan anma etkinliğinin ardından, Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencisi Yapı İşçileri Sendikası (YİS) Genel Başkanı İsmet Demir’in mezarı başında da bir anma düzenlendi.
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