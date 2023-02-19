HKP'den Antony Blinken protestosu: Ülkemizden defol!

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 18:15

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 18:15

Ankara Kızılay’da bir araya gelen HKP üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Türkiye ziyaretini protesto etti.

HKP üyeleri, “Deprem felaketini bile fırsata çeviren ABD emperyalizminin temsilcisi Blinken ülkemizden defol” yazılı pankart açtı. Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı portresinin bulunduğu, “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler” ve “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözlerinin yer aldığı bayraklar da eylemde yer aldı.

HKP üyeleri adına basın açıklamasını HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran okudu. Kıran, “Deprem felaketi bir kez daha gösterdi ki, bir doğa olayı olan deprem değil, parababalarının kâr hırsı için yapılan güvensiz binalar öldürüyor” dedi.

“BLİNKEN ÜLKEMİZDEN DEFOL”

Kıran, konuşmasının devamında özetle şunları kaydetti:

“Kim bilir yine hangi kirli hesaplar peşindesiniz de gelmişken deprem bölgesinde de bir görüntü verecek, şirin görünmeye çalışacak, AKP’giller’in yaptıklarının yanındayım, mesajı vereceksiniz. Ey eli kanlı zalim!

Bugüne kadar dünyanın hangi ülkesindeki hangi halka bir yardımın dokunmuş? Gittiğin her yerde, girdiğin her ülkede o ülke halkını aşağılamaktan, ülkeyi kan gölüne çevirmekten başka bir şey yaptın mı sanki! Şimdi bin bir türlü acılar içindeki insanlarımızın acılarına acı katacaksın sadece. Depremde yaşamını yitiren canlarımızın kemiklerini sızlatacaksın. Blinken, topraklarımızı o kirli ve kanlı ayaklarınla kirletme! Ülkemizden defol!

ABD-AB emperyalistlerine ve AKP’giller iktidarına karşı mücadelemiz devam ediyor. Şimdi bu mücadeleyi daha da büyütme zamanı. Yoksa bu deprem felaketi gibi büyük felaketler yaşanmaya devam edecek. Yıkılan şehirlerin de, enkaz altında bağırmaktan sesi kısılıp can çekişe çekişe hayatını kaybeden insanlarımızın da, körpecik yavrularımızın da, insanlarımızın can yoldaşı olan hayvancıkların da hesabını soracağız! Er ya da geç, ama hesap sorulacak.”