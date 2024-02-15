HKP'den bakanlar ve Anagold yöneticileri hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçük nedeniyle bakanlar ve Anagold Madencilik yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Anagold merkez ofisinin önünde eylem yapan HKP üyeleri, “suçlarınızın takipçisi olacağız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:21
HKP'den bakanlar ve Anagold yöneticileri hakkında suç duyurusu
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Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen faciada toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışması sürüyor. 

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eski  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yöneticileri ve yetkilileri, maden sahasını denetimle görevli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, önceki dönem ve mevcut Erzincan valisi ile valilik yetkilileri, madene ilişkin ÇED olumlu kararı, izin, ruhsat süreçlerini yürüten diğer yetkililer hakkında İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimlerin, “çevrenin kasten kirletilmesi”, “görevi kötüye kullanma”, “bilinçli taksirle adam öldürme”, “olası kastla adam öldürme” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarını işledikleri iddia edildi. 

‘GÖZ GÖRE GÖRE YAŞANDI’

“Yaşanan bu facia göz göre göre yaşanmıştır” denilen dilekçede, “Bakanlık, valilik ve şirket yöneticileri yaşanan felaketlerden sorumludurlar. Bu felaketi önleyebilecek herkes bu duruma göz yummuş adeta bu facianın yaşanması için her türlü imkanı sağlamışlardır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

ANAGOLD ÖNÜNDE EYLEM!

Anagold madenciliğin merkez ofisinin önünde bir araya gelen HKP üyeleri, “Erzincan İliç’te yaşanan facia kaza değil, kader değil, cinayet” yazılı pankart açtı. Burada konuşan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, “HKP olarak ülkemizde doğaya ve insana karşı işlenmiş tüm suçların takipçisi olacağız. Vatanımıza, insanımıza ve doğaya karşı işlenmiş hiçbir suç cezasız kalmayacaktır” dedi.


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