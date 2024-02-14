HKP'nin Çankaya adayı avukat Ayça Okur oldu!
Halkın Kurtuluş Partisi’nin Çankaya Belediye Başkan adayı avukat Ayça Okur oldu. Okur, “Mustafa Kemal Atatürk’ün laik Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği bir kadın olarak kimsesizlerin kimsesi, kadınların sesi, çocukların nefesi olmaya adayım” dedi.
31 Mart 2024’te yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi öncesinde siyasi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Çankaya Belediye Başkan adayı avukat Ayça Okur oldu.
Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurusuna yapan Okur, “Değerli Çankaya halkı, Çankaya Belediye Başkanlığı’na Halkın Kurtuluş Partisi olarak adaylık başvurumuzu az önce gerçekleştirdik. Bu mücadelede biz de varız. Halkın Kurtuluş Partisi de var” dedi.
Partimizin Çankaya Belediye Başkan Adayı Av. Ayça Okur, adaylık başvurusunu yaptı.— HKP (@kurtuluspartisi) February 14, 2024
Av. Ayça Okur: İkinci Kuvayimilliye Neferi Çankaya Belediye Başkan adayı olarak, bir kadın olarak, Mustafa Kemal’in Laik Cumhuriyet’inin yetiştirdiği bir kadın olarak kimsesizlerin kimsesi,… pic.twitter.com/9jB5CnndMV
Okur açıklamasının devamında, “HKP; ABD-AB emperyalizmine karşıdır, vurguncu yerli-yabancı parababalarına karşıdır, onların yeni Sevr planlarına karşıdır, ortaçağcı-gericiliğe karşıdır, AKP’giller’e karşıdır, kadın düşmanlarına karşıdır, hırsızlığa-yolsuzluğa-rüşvetçiliğe karşıdır, din kisvesi altında dünya menfaati sağlayana karşıdır. İnsana dosttur, tüm dünya halklarına dosttur, işçiye dosttur, köylüye dosttur, gençliğe dosttur, hayvana dosttur, çevreye dosttur, doğaya ve yeşile dosttur. Çünkü HKP, programını sevgi üzerine inşa eden tek partidir” ifadelerini kullandı.
‘Halk için, halk tarafından, halkla birlikte yönetim’ anlayışına sahip olduklarını belirten Okur, “İkinci kuvayi milliye neferi Çankaya belediye başkan adayı olarak, bir kadın olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün laik Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği bir kadın olarak kimsesizlerin kimsesi, kadınların sesi, çocukların nefesi olmaya adayım” diye konuştu.
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