HKP'den 'Asgari ücret' eylemi: En az 25 bin 400 TL olmalıdır

27 Kasım 2022 Pazar, 19:25

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, önümüzdeki günlerde görüşmeleri başlayacak asgari ücret ile ilgili taleplerini açıklamak üzere Bakırköy Meydanı’nda bir araya geldi.

HKP üyeleri, “İşsizliğe, pahalılığa, zama, zulme son!” yazılı pankart açarak, “Ücretler pire, zamlar deve”, “Zam, zam, zam; ucuzluk ne zaman” ve üzerinde ekmek resmi olan “Sıcaktan değil, fiyattan dokunamıyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

“HER 4 ÇOCUKTAN BİRİ OKULA AÇ GİDİYOR”

HKP’liler adına basın açıklamasını HKP İstanbul İl Yöneticisi Deniz Bin gerçekleştirdi. Deniz Bin açıklamasında, “Halkımız, işsizlik ve pahalılık cehenneminde her gün biraz daha fazla yanmaktadır. Bugün gıda fiyatlarındaki yüksek artıştan kaynaklı her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklı çocuklarda gelişim bozuklukları artmaktadır. Akaryakıt, elektrik, doğalgaz, gıda, giyim, vergi ve harçlara yani iğneden ipliğe her gün yeni zamlar geliyor. Kiralarda ki artış artık normal geliri olan bir vatandaşı bile oldukça zorlamaktadır. Bu pahalılık cehenneminde emekliler, memurlar, işçiler, öğrenciler inim inim inlemektedir” ifadelerini kullandı.

“BİZİ YÖNETENLER LÜKS VE ŞATAFAT İÇERİSİNDE YAŞIYORLAR”

“Halkımız bu acıları çekerken AKP’giller küplerini doldurmaya, üç-beş yerden maaş almaya devam ediyor” diyen Bin, şunları kaydetti:

“Bir yandan da ekonomik krizden korunmak için tasarruf adı altında tavsiyelerde bulunuyorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayınladığı kitapçıkta yurttaşlara 'tasarruf' tavsiyelerinde bulundu. Tavsiyeler arasında, ‘Duş alırken banyoya kum saati koyun’, ‘Duş süresi 4 dakikayı geçmesin’ gibi ipe sapa gelmez önerilerle halkımızla alay ediliyor. Öte yandan halkımıza tasarruf tavsiye edenlerin reislerinin savurganlığı ise dudak uçuklatıyor. Bugün Saray’ın bir günlük masrafı 10 milyondur. Bu rakamla mevcut asgari ücrete göre bir günlük harcamayla 1818 kişi istihdam edilebilir. Bu durumla mevcut asgari ücrete göre bir ayda 54.545 asgari ücretliyi istihdam edebilirsiniz. Kırmızı etin kilosu 200 liraya, tavuk etinin kilosu 100 liraya dayanmışken, çocuklarımıza bir litre sütü alamaz duruma gelmişken, bir ekmek 5 liraya satılırken, aldığımız maaşın nerdeyse tamamını kira-elektrik ve doğalgaza yatırırken, soframızdan her gün lokmalar, yemekler azalırken işte bizi yönetenler lüks ve şatafat içerisinde yaşıyorlar.”

HKP’li Deniz Bin, asgari ücretin en az 25 bin 400 lira olması gerektiğini söyledi.