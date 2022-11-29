Sayıştay usulsüzlükleri tespit etmişti: HKP'den 17 belediye hakkında suç duyurusu

29 Kasım 2022 Salı, 17:57

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), bir yıl boyunca belediyelerin hesap ve faaliyetlerini inceleyen Sayıştay denetçilerinin tespit ettiği usulsüzlüklerle ilgili 17 belediye hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından yapılan suç duyurularında yer alan isimler ve suçlar özetçe şöyle;

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP’li Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu ve bağış yapılan vakıf yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





AKP’li Şehitkamil Belediye Başkanı ve bağış yapılan vakıf yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve şüpheli şirket yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





ve şüpheli şirket yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından na suç duyurusunda bulunuldu. MHP’li Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediye şirketi EJDER yöneticileri ve doğrudan temin yoluyla ihale alan şüpheli şirket yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





belediye şirketi EJDER yöneticileri ve doğrudan temin yoluyla ihale alan şüpheli şirket yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından na suç duyurusunda bulunuldu. Diyarbakır Valisi ve kayyum belediye başkanı Ali İhsan Su, Eski vali ve kayyum belediye başkanı Münir Karaloğlu, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşletmesi yöneticileri ile doğrudan temin yoluyla ihale alan şüpheli şirket yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





Eski vali ve kayyum belediye başkanı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşletmesi yöneticileri ile doğrudan temin yoluyla ihale alan şüpheli şirket yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile savcılıkça tespit edilecek geçici görevlendirilen 11 kişi hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





ile savcılıkça tespit edilecek geçici görevlendirilen 11 kişi hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AKP’li Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





AKP’li Pamukkale Belediye Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından na suç duyurusunda bulunuldu. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “dolandırıcılık” suçlarından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “dolandırıcılık” suçlarından na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban Aşıcı hakkında “görevi kötüye kullanma”, “dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunuldu.





Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı hakkında “görevi kötüye kullanma”, “dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birden fazla huzur hakkı alan 3 başkan yardımcısı hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.





ile birden fazla huzur hakkı alan 3 başkan yardımcısı hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. AKP’li Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eski Bağcılar Belediye Başkanları; Lokman Çağırıcı ve Feyzullah Kıyıklık hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

“MİLYONLARCA LİRA DERNEKLER VE VAKIFLAR İÇİN KULLANILMIŞTIR”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Kerim Bütün, şunları belirtti:

“Saygıdeğer halkımız; Halkın Kurtuluş Partisi olarak kimden ve nereden gelirse gelsin yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle olan hukuki mücadelemiz sürüyor. Basında yer alan haberlere göre 17 belediyenin adı büyük yolsuzluklarla anılmıştır. Bizde bu hususta yargıya başvurduk. Şikâyet dilekçemizde delil olarak sunduğumuz Sayıştay raporlarına göre; büyük çoğunluğu AKP’li olan bu belediyelerde dini vakıflara bağış adı altında aktarılan milyonlarca liradan tutunda hiç faaliyette bulunmayan şirket yöneticilerine ödenen huzur haklarına varıncaya kadar, yüz binlerce liralık misafir ağırlama giderlerine temizlik işi için gerekli araçların yönetim aracı olarak kullanılmasına, bunların yerine makam aracı satın alınmasına, dini festivallere, dini vakıflara tahsis edilen ticari taksi plakası ve servis plakalarına varana kadar, yüzlerce kalemde usulsüzlükler yolsuzluklar yapılmıştır. Sayıştay raporları tarafından da bu durum kayıt altına alınmıştır. Yani aslında kamu kaynağı olan milyonlarca lira halk için kullanılması gerekirken kişiler, dernekler, vakıflar için kullanılmıştır. Bunlara peşkeş çekilmiştir.

(Kerim Bütün)

“HESABINI SORACAĞIZ”

Bizde Halkın Kurtuluş Partisi olarak adı anılan 17 belediye hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk. Şikâyet dilekçemizde sorumlu bulunan belediye başkanları ve yöneticileri şüpheli olarak gösterdik. Bu kişiler hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından suç duyurusunda bulunduk. HKP adına yaptığımız bu suç duyurusunda AKP’giller’in hukuk bürolarına dönüşmüş olan bugünün yargısından olumlu bir karar geleceğine ihtimal vermiyoruz. Amacımız bütün bu suçları kayıt altına almak, bağımsız ve tarafsız bir yargı kurulduğunda hesap sorulmasını sağlamaktır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bütün bu yolsuzlukları teşhir etmeye devam edeceğiz. Er yahut geç işlenen tüm kamu suçlarının hesabını soracağız.”