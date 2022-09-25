HKP'den Deniz Baykal hakkında suç duyurusu ve TBMM'ye ikinci başvuru

25 Eylül 2022 Pazar, 17:26

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve 2018 yılından itibaren ödenen maaşların faizi ile birlikte geri alınması için 8 Ekim 2021’de TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

TBMM'DEN YANIT YOK

Aradan bir yıl geçmesine rağmen TBMM Başkanlığı başvuruyu yanıtlamadı. HKP avukatları; Deniz Baykal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri ve TBMM’nin tüm üyeleri hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlediklerini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan HKP avukatları, Deniz Baykal hakkında bir kez daha TBMM Başkanlığı’na başvurdu.

"HUKUKA AÇIKÇA AYKIRIDIR"

TBMM’ye yapılan başvurunun ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran açıklama yaptı.

Kıran, “Deniz Baykal seçildiği günden bu yana ağır bir hastalığı nedeniyle hiçbir meclis çalışmasına katılamamış, yasal zorunluluğu olan milletvekilliği yeminini bile zoraki, aylarca sonra yapabilmiştir. Bu nedenle Anayasamızın 84’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası ile Meclis İç Tüzüğü’nün 138’inci maddeleri uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesi için, daha önce 2021 yılında meclise başvurmuştuk. Fakat bugüne kadar bir işlem yapılmayınca, bugün tekrar yeni bir dilekçeyle başvuruda bulunduk ve gereğinin yapılmasını meclisten istiyoruz” dedi.

(Av. Sait Kıran)

“Ülkemiz insanının işsizlik ve pahalılık cehenneminde inim inim inlediği, çocuklarına kalem, defter parası ve harçlık veremediği için intihar edenlerin bulunduğu bu zor yaşam koşullarında, neredeyse ömrünün yarısını milletvekili olarak geçirmiş olan bir kişiye, en küçük bir meclis faaliyeti göstermediği halde kamu olanaklarının sunulması, hizmetin gereklerine, adalete, hakkaniyete ve hukuka açıkça aykırıdır” diyen Kıran, sözlerine şöyle devam etti:

“Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye’nin en yurtsever, en halkçı ve en kamucu partisi olarak bilinmekte, tanınmakta ve siyasi faaliyet yürütmektedir. Bu nedenle tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan ve halkımızın dişinden tırnağından yaptığı birikimlerinin, hiçbir denetime uğramadan harcanmasına göz göre göre seyirci kalamaz.

Halkımıza olan sorumluluğumuz nedeniyle bu başvuruyu ve suç duyurusunu yaptık, sonuna kadar takipçisi olacağız.”

NE OLMUŞTU?

Deniz Baykal, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Antalya milletvekili seçilmişti. Baykal, sağlık sorunları nedeniyle 21 Şubat 2019’da TBMM’de yemin etmiş ve daha sonra TBMM’ye gelmemişti.