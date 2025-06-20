HSK kararnamesi açıklandı: İmamoğlu'nun diploma davasına bakan hakim değişti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 4 bin 36 hakim ve savcıyı kapsayan 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni tamamladı.Kararnameye göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Kararnamede kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun idare mahkemesindeki ‘diploma davası’ için de dikkat çekici bir atama yapıldı.

Davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin hakimi Recep Şendil, kararnameyle ‘İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı’ görevinden ‘İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ görevine atandı.

Mahkeme üyelerinden Dr. Gün Yazıcı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirilirken üye Neslihan Türkcan Demir’in görev yeri değişmedi.

ÜNİVERSİTEDEN BELGE VE DETAYLI AÇIKLAMA TALEP ETMİŞTİ

İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmeye yönelik kararını mahkemeye taşımıştı.

İmamoğlu’nun ‘yürütmeyi durdurma istemiyle’ açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Nisan’da verdiği ara kararla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istemişti. Mahkeme, aynı zamanda üniversiteden, eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan diplomanın iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘yokluk ve açık hata hali oluşturduğu’ durumunun ayrıntılı olarak izah edilmesini de talep etmişti.

BELGE OLMADAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Mahkeme, belgelerin 13 Haziran’a kadar kendilerine iletilmesini talep ederken üniversite, istenen 23 belge için mahkemeye bir yazı göndererek kararda istenen bilgi ve belgelerin temini için 30 günlük ek süre talep etmişti.