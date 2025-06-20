Türkiye Barolar Birliği, İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'ın tutuklanması üzerine olağanüstü toplandı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın sabah saatlerinde savcılıkça görüşmeye çağrıldıktan sonra tutuklanmasına sert tepki gösterdi. TTB, Yönetim Kurulunun olağanüstü toplanarak durumu değerlendirdiğini ve Bakanlık nezdinde ilk bürokratik girişimlerde bulunulduğunu bildirdi. TBB, yaşananları "savunma makamına yönelik sistematik bir sindirme politikası" olarak nitelendirken, Pehlivan'ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ederek, 23 Haziran Pazartesi günü saat 13.00’te İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplanacaklarını duyurdu.

TBB, tutuklanan avukat Mehmet Pehlivan için yazılı açıklama yaptı. Açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Hedef alınan yalnızca Av. Mehmet Pehlivan değil, savunma makamının kendisidir. Bu saldırı, yalnızca bir meslektaşımıza değil, hepimize yöneliktir. Hiç kimse şunu unutmasın: Savunma tarihi boyunca baskılara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek." ifadesini kullandı.

Türkiye Barolar Birliğinin açıklaması şu şekilde:

"Bugün sabah saatlerinde görüşme yapmak amacıyla savcılığa çağrılan, görevi kapsamında çağrıldığını düşünerek savcılığa giden meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan, tutuklamaya sevk edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Savcılığın tutukluluğa sevk yazısında suç olarak isnad edilen fiiller açıkça göstermektedir ki, hedef alınan yalnızca Av. Mehmet Pehlivan değil, savunma makamının kendisidir. Aynı sevk yazısında, avukatlara yönelik benzer gelişmelerin yaşanmasının söz konusu olabileceğini gösteren ifadeler de yer almaktadır.

Bu durum, avukatlara yönelik sistematik bir sindirme politikasının bir parçasıdır. Avukatlığın icrası kapsamındaki faaliyetlerin soruşturma veya kovuşturma konusu olması kabul edilemez. Avukata ve bağımsız savunmaya yönelik baskılar, adil yargılanma ve savunma hakkının ihlalidir.

''HER TÜRLÜ HUKUKİ SÜREÇ BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN İŞLETİLECEK''

Kimsenin kuşkusu olmasın ki, hiçbir avukat yalnız değildir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, bu akşam saatlerinde olağanüstü toplanarak durumu değerlendirmiş ve ivedilikle Bakanlık nezdinde ilk bürokratik girişimlerde bulunmuştur. Bundan sonra da gerekli her türlü hukuki süreç Birliğimiz tarafından işletilecek, sorumluluğu bulunanlar hakkında kanuni şikayetler ve girişimler derhal gerçekleştirilecektir.

''23 HAZİRAN'DA ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÖNÜNDE OLACAĞIZ''

Daha fazla hak kaybına sebebiyet vermeden meslektaşımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyor, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 13.00'te savunma makamına yönelen bu ağır ve haksız saldırıya karşı Çağlayan Adliyesi önünde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Savunma bugüne kadar susmadı bundan sonra da asla susmayacak, korkmayacak ve itaat etmeyecek."