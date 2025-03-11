HTŞ ile SDG'den 'entegrasyon' anlaşması: Erdoğan'dan ilk yorum!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 21:25

Güncelleme: 11.03.2025 - 21:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ yönetimiyle terör örgütü PKK’nin Suriye uzantısı SDG arasında imzalanan ‘entegrasyon’ anlaşmasına ilişkin ilk yorumunu paylaştı.

Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katılan Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır."

"FİLİSTİN'İ DAİMA RUHUMUZUN RUHU OLARAK GÖRDÜK"

Erdoğan, "İsrail’in 471 gün boyunca Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır. Soykırım şebekesinin saldırıları sonucunda çoğu çocuk ve kadın 61 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 200’ün üzerinde basın mensubu katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken 330’dan fazla sağlık görevlisi bilinçli bir şekilde öldürüldü. Ağzı süt kokan bebekleri, analarının öpmeye doyamadığı masum yavruları katletmekten sadistçe bir keyif alan bir cinnet haliyle, kimi zaman öfkeyle, kimi zaman mahcubiyetle, bütün dünya gibi biz de 471 gün süresince maruz kaldık.

Alkanlarıyla toprağı sulayan şehitlerden bir tanesi de henüz 3 yaşındaki Rim isimli evladımızdı. Dedesi Ebu Dia, Rim’in gözlerinin içini öperek "Sen ruhumun ruhusun" diyerek torununu toprağa vermişti. Geçtiğimiz Aralık’ta Ebu Dia da İsrail saldırılarında şehit düştü. Nice dede torunsuz, nice torun dedesiz, nice çocuk annesiz, babasız kaldı. Kardeşlerim, Ebu Dia nasıl torunu Rim’i ruhunun ruhu olarak gördüyse, onu nasıl sevgiyle, şefkatle ve merhametle bağrına bastıysa biz de Filistin’i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük. Filistinli kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik" ifadelerini de kullandı.