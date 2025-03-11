Türk sporcu Almina Erdoğan ABD'de birinci oldu!

Türk golfçü Almina Erdoğan, ABD'nin Florida eyaletindeki Kissimmee şehrinde düzenlenen Central Florida Spring Break Gençler Açık Golf Turnuvası'nı ilk sırada tamamladı.

Türk sporcu Almina Erdoğan ABD'de birinci oldu!
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:42

Central Florida Spring Break Gençler Açık Golf Turnuvası'na katılan Almina Erdoğan, 14-18 yaş kızlar kategorisinde birinciliği elde etti.

Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Florida eyaletindeki Kissimmee şehrinde düzenlenen organizasyona 123 sporcu katıldı.

ŞAMPİYONLAR TURNUVASI'NA KATILACAK

Almina, 13 ülkeden 28 sporcunun yarıştığı 14-18 yaş kızlar kategorisinde, iki gün sonunda toplam 144 gross skorla oynayarak zirvede yer aldı.

Tüm katılımcılar arasında ise 3. sırayı alan Almina, aralık ayında düzenlenecek Şampiyonlar Turnuvası'na katılma hakkı kazandı.


Etiketler: #Almina Erdoğan #golf #ABD

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