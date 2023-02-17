Milletvekillerin dokunulmazlıkları kaldırılması istenirken önergelere yanıt verilmiyor

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:23

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in soru önergesine verdiği yanıtta, 26. yasama döneminden intikal eden yasama dokunulmazlığı dosyalarıyla birlikte 27. dönemde TBMM’ye sunulan dokunulmazlıkların kaldırılması istemlerine yönelik dosyalar hakkında bilgi verdi.

Yanıtta yer alan tabloya göre, yasama dokunulmazlığı tezkeresine konu milletvekili sayısı toplam 206. Dokunulmazlığı kaldırılması istenilen milletvekili 97 kişiyle en fazla CHP’de. Sonrasında 62 milletvekili ile HDP geliyor. Yasama dokunulmazlığı tezkeresine konu milletvekili sayısının diğer partilere göre dağılımı da şöyle: AKP 16, MHP 10, İYİ Parti 9, Türkiye İşçi Partisi 4, Demokratik Bölgeler Partisi 1, Demokrat Parti 1, Yenilik Partisi 1, Memleket Partisi 1, Zafer Partisi 1, bağımsız milletvekilleri 3.

AKP’LİLERE AİT 21 DOSYA

Meclis’te dokunulmazlıklar konusunda toplam 1882 dosya bulunuyor. Siyasi partiler bakımından dosya sayısında ilk sırada 1389 ile HDP geliyor. İkinci sırada 278 ile CHP var. Diğer partilere göre dağılım da şöyle: AKP 21, MHP 11, İYİ Parti 15, Türkiye İşçi Partisi 35, Demokratik Bölgeler Partisi 91, Demokrat Parti 8, Yenilik Partisi 1, Memleket Partisi 1, Zafer Partisi 6, bağımsız milletvekilleri 26.

Bilgiç, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen’in İçişleri Bakanlığı’na yöneltilen önergelerle ilgili önergesine de yanıt verdi. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisine yöneltilen toplam 7 bin 511 soru önergesinden 3 bin 246’sına yanıt vermedi. Bunlardan sadece 2’si AKP’den geldi. Kendi bakanlıkları kendi vekillerinden gelen soruya bile süresi geçtikten sonra yanıt verdi. CHP’nin 4 bin 81 soru önergesinden sadece 185’ine süresi içinde yanıt verildi. 3 bin 329 önergeye süresi geçtikten sonra yanıt geldi. 508 önerge yanıtlanmadı.