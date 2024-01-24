HÜDA PAR 11 belediye başkan adayını daha açıkladı: Hizbullahçı bir isim daha!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:11

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:12

HÜDA PAR, önceki gün 3 il ve 8 ilçe için belediye başkan adaylarını açıkladı.

Bu kapsamda HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Mehmet Mehdi Oğuz’u aday gösterdi. Oğuz’un Şubat 2000’de Hizbullah’a yönelik yurt genelinde süren operasyonlar kapsamında Van Adliyesi’nde stajyer yargıç görevindeyken tutuklandığı ortaya çıktı.

Tutuklanmasının ardından Oğuz’un Adalet Bakanlığı’nın Nisan 2000’de yargıda başlattığı “Hizbullah Operasyonu” kapsamında Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Ankara Adliyesi’nde adli yargı hâkim adayıyken yargıdan ihraç edildiği de öğrenildi.

İhraç edildikten sonra Oğuz, Hizbullah Ana Davası’nda yargılanan Hizbullah sanıklarının da avukatlığını yaptı.

HİZBULLAH’IN DERNEĞİNDE GÖREV ALMIŞ

Öte yandan Oğuz’un tanıtımında 2004-2011’de Mustazaf-Der Van Şube Başkanlığı görevinde bulunduğu belirtildi.

Mustazaf-Der, 2010’da Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce “Hizbullah terör örgütü mensuplarını ve sempatizanlarını bir araya getirerek örgütsel birleşmeyi sağlamak”, “Örgüte eleman temini ve örgütün ileriye dönük amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak”, “Cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ve dışarıda bulunan yakınlarının çeşitli ihtiyaçlarını gidermek” ve “Hizbullah’ın yayın organı İnzar dergisinin dağıtımını yapmak” gerekçeleriyle feshedilmişti

. Yargıtay ise derneğin kapatılmasını 2012’de onaylamıştı.

PARTİNİN KURUCULARINDAN

Oğuz, derneğin kapatılmasından sonra oluşturulan “Mustazaflar Hareketi Cemiyeti”nde bulundu.

Hareketin, 2012’de partileşme sürecine girmezisiyle Oğuz, HÜDA PAR’ın kurucuları arasıda yer aldı. HÜDA PAR 2015’te yapılan genel seçimlere Adana, Bitlis, Şırnak, Van, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Diyarbakır’da “Hür Adaylar” adlı bağımsız adayları destekledi.

Bu kapsamda Oğuz da Van’dan bağımsız aday oldu ancak seçilemedi.

‘AYRI REJİM Mİ OLUŞTURULACAK’

Oğuz’un adaylığıyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan hukukçu Erkan, “Belediye başkanı seçilebilmek için milletvekili seçilme yeterliliğine ilişkin yasa hükümleri geçerlidir. Buna göre; terör suçundan hüküm giymiş ve hakimlik görevinden ihraç edilmiş olmak bir daha kamu görevlisi olmaya tekabül eden bir meslek üstlenemeye engel oluşturur. Dolayısıyla aday da olamama haline tekabül ettiği düşünülmelidir. Hizbullah iltisakı sebebiyle hakimlik mesleğinden ihraç edilen birisi, belediye başkanı olamaz. FETÖ iltisaklılara ayrı, Hizbullah iltisaklılara ayrı rejim mi uygulanacaktır? Bu kabul edilemez” dedi.