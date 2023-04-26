HÜDA PAR Genel Başkanı, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Erbil'de Mesud Barzani ile görüştüğü duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:02
HÜDA PAR Genel Başkanı, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü
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Seçimlere AKP listelerinden milletvekilği adayı göstererek katılan, terör örgütü Hizbullah'la bağlantılı Hür Dava Partisi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) dikkat çeken bir görüşme yaptı. 

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, IKBY'nin eski başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Görüşmede Yapıcıoğlu'na diğer parti yöneticileri de eşlik etti. 

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmede, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı. Gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta mevcut siyasi durum üzerinde karşılıkla fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı." 



Zekeriya Yapıcıoğlu IKBY Hür Dava Partisi hizbullah

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