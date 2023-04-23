Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosunun ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan skandal ziyaret

Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:19

Güncelleme: 23.04.2023 - 14:19

Cumhur İttifakı’nı destekleyen ve “Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediği” açıklamalarıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'i, Alevilere yönelik katliamlara yönlendirmekle anılan İdris-i Bitlisi'nin Eyüp ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Nisan'da 'Alevi' notuyla sosyal medya hesabından video yayımlamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun videosunun üzerine Yapıcıoğlu'nun Ayasofya Camisi'nde katıldığı bayram namazının ardından İdris-i Bitlisi'nin mezarına yaptığı ziyaret dikkat çekti.