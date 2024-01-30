HÜDA PAR’lı vekil Ramanlı Cumhuriyete darbe diyerek saldırdı

HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Diyarbakır’da önceki gün, okullarda okutulan seçmeli anadil dersine yönelik “Anadilimi Seçiyorum” başlıklı panelde konuştu.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 30.01.2024 - 04:00
HÜDA PAR’lı vekil Ramanlı Cumhuriyete darbe diyerek saldırdı
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Ramanlı, Cumhuriyeti hedef alarak “Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtlerdi. Gayeleri İslamı bölgeden silmekti. Hem Kürt hem Müslüman olmamız dolayısıyla düşmanlık ettiler” dedi. 

Ramanlı’ya tepki gösteren Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “AKP döneminde; dindar, muhafazakâr, biat kültürünü benimseyen bir nesil yetiştirmek istemektedir. Millet iradesi bu anlayışı gömecektir. Bunu samimi olarak dinini yaşayanlar, Kürt olmanın onurunu yurttaş olmanın özgürlüğünde bulan insanlar yapacaktır” ifadelerini kullandı. 

Tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar ise, “İfadeler; Cumhuriyete, Türk milli kimliğine, milli ve üniter devlete meydan okuma niteliğinde. 100 yıl önce yapılan darbe değil, devrimdi. Şeyh Sait’in bugünkü karşılığı HÜDA PAR’dır. Cumhuriyeti kuranların İslamiyet ile bir sorunları yoktu Atatürk’ün dinle sorunu yoktu, ruhbanlığa soyunan tarikatlarla sorunu vardı” dedi.


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