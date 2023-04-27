HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'na 'konuşma' talimatı: 'Sinir uçlarına dokunan...'
AKP’den İstanbul milletvekili adayı olan ve TBMM’ye milletvekili olarak girmesine kesin gözüyle bakılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun açıklamaları Cumhur İttifakı’nda “rahatsızlık” yarattı.
Daha önce Türk bayrağı ile ilgili “Türkiye bayrağı” denilmesini isteyen ve Kürdistan Demokratik Partisi Genel Başkanı Barzani ile Erbil’de görüşen Yapıcıoğlu’na AKP’den “konuşma yasağının geldiği” iddia edildi.
AKP’nin, Yapıcıoğlu’ndan seçimlere kadar “Türklük, anayasanın ilk dört maddesi” gibi Türk halkının “sinir uçlarına dokunan yorum ve değerlendirmeler yapmaması ve basına demeç vermemesinin istendiği” ileri sürüldü.
(Bülent Turan)
AKP İNKÂR DERDİNDE
Bu arada AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “AKP listelerinden seçimlere katılan HÜDA PAR” ile ilgili “HÜDA PAR ayrı bir parti. Tüzüğümüz ayrı, yönetimimiz, her şeyimiz ayrı. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan’ı destekleme kararı aldı. HÜDA-PAR’ın mitinglerinde Türk bayrağı görüyorum. HDP’nin mitinglerinde Türk bayrağı gördünüz mü?” açıklamasını yapması dikkat çekti.
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