HÜDA-PAR mitinginde Hamas üniformalı, yüzü maskeli kişiler sahnede

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:07

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:07

Terör örgütü Hizbullah'la bağlantılı olduğu belirtilen HÜDA-PAR’ın dün Batman’da düzenlediği mitingi çok konuşulacak görüntülere sahne oldu.

Mitingde HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sahneye Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’nın üniformasını giyen, yüzü kapalı kişilerle çıktı.

Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleştirilen mitingte konuşan Genel Başkan Yapıcıoğlu, “Bu siyonist katillerin bütün Müslümanların kutsallarına yaptığı saldırıdır. Bu savaş hepimizindir, bu kavga hepimizindir, bu dava hepimizindir. O yüzden binlerce, on bin kilometre ötedeki insanlar ayağa kalkıyor, Kudüs’e, Gazze’ye direnişe selam gönderiyor” ifadelerini kullandı.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son röportajında "Hamas’a Filistin’deki seçimlerin galibi bir siyasi parti olarak bakıyorum. Onların bakışıyla aynen bakmıyorum. Şimdi oradaki seçimi kazanan bir Hamas var, o zaman bir siyasi parti, öyle bakılıyor. Şimdi ise bizi öyle bir yere getirmek istiyorlar ki 'Hamas bir terör örgütüdür' diyelim istiyorlar. Hayır arkadaş terör örgütü değildir. Tam aksine topraklarını koruma mücadelesi veren, müdafaa eden, vatanları için savaşan insanlardır. Aramızdaki bakış açısı bu kadar farklı" demişti.

