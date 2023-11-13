Alman siyasetçiden Erdoğan'ın 'Hamas' çıkışına tepki

Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:48

Güncelleme: 13.11.2023 - 09:48

Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi RND'ye konuştu.

SPD'li siyasetçi Roth, "Erdoğan'ın, Türkiye'ye ciddi zarar verdiğini, çünkü kışkırtıcı, aşağılayıcı ve popülist davranışlarının Türkiye'nin Avrupa ile Ortadoğu arasında bir köprü olarak taşıdığı öneme yakışmadığını" savundu.

Roth, "Son olarak, İsrail'e yönelik çirkin ve rezil sözleri ve Hamas terörizmini savunması, son derece tehlikeli bir çatışmanın ateşini bir kez daha körükledi" dedi.

Roth, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu dramatik durumda tüm temasları kullanmamak akıllıca olmaz. Dolayısıyla bu ziyaret yapılması gereken en doğru şeydir. Eğer sadece tüm çıkarları ve pozisyonları bize uygun olanlarla konuşmak istersek çok az şey elde ederiz" ifadelerini kullandı.

"Otoriter yöneticilerle uğraşırken hoşgörünün pek de umut verici olmadığını" vurgulayan Roth, "Bu nedenle Erdoğan'ın Berlin ziyareti için şu geçerli olmalıdır: az cicili bicili, çok sade bir dil" diye konuştu.

ERDOĞAN ALMANYA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu hafta Almanya'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 17 Kasım Cuma günü başkent Berlin'de Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı.

Hoffmann, görüşmenin ana gündem konusunun Orta Doğu olacağını, NATO ve göç konularının da ele alınacağını söyledi.