HÜDA PAR 'seçim vizyonu belgesi'nde Cumhuriyet rejimini hedef aldı!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:01

Güncelleme: 12.04.2023 - 16:11

Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan HÜDA PAR, 'seçim vizyonu belgesi'ni açıkladı.

"GERÇEK BİR CUMHURİYET REJİMİNDE..."

Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR, 'seçim vizyonu belgesi'nde, skandal ifadelere imza attı.

Cumhuriyet rejimini hedef alan HÜDA PAR, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin idare şekli cumhuriyettir. Cumhur ise farklı dilleri, renkleri ve inançlarıyla halkın bütünüdür. İlk yıllarındaki gibi ‘cumhur’suz bir Cumhuriyet, pederşahi bir anlayışla halka rağmen halkın yönetilmesi artık mümkün değildir. Cumhuriyet, cumhurun yani halkın seçtiği vekilleri vasıtasıyla kendi kendini yönetmesidir."

DİN EKSENLİ CUMHURİYET ÖZLEMİ!

Ayrıca 'seçim vizyonu belgesi'nde din eksenli bir cumhuriyet özlemi de, şu ifadelerle ortaya konuldu:

"İnşallah Cumhuriyet, üzerinde kurulup geliştiği topraklara ruh veren aziz İslam’ın medeniyet değerleriyle bihakkın yeniden buluşacak, bu değerleri özümsemiş temsilciler eliyle de geleceğini şekillendirecektir."