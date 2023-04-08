HÜDA PAR’dan CHP'li Özgür Özel'e tehdit: Korkunun ecele faydası yok
Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı alan HÜDA PAR’ın GİK üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde muhalefeti hedef alarak “15 Mayıs sonun başlangıcı olacak” dedi. Tanrıkulu, önceki gün de yaptığı basın açıklamasında Özgür Özel’e açıktan tehdit savurdu.
CHP’li Özgür Özel, 5 Nisan’da düzenlediği TBMM basın toplantısında Tanrıkulu’nun sözlerini anımsatarak, “Hâlâ masum göstermeye çalışanlar var. Meclis’e sokacaklar, Gaffar Okan’ın kemiklerini sızlatacaklar” dedi.
Özel’in açıklamalarına HÜDA PAR’dan yanıt geldi. Tanrıkulu, Diyarbakır il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Özel’i hedef aldı. Sözlerinin tehdit değil tespit olduğunu savunan Tanrıkulu, “Sözümün İslam düşmanlarının tepkisini çekeceğini biliyordum. Ancak biri var ki herkesten önce üzerine alınıp, ‘sonun başlangıcı’ sözümü tehdit olarak lanse etti” dedi.
Özel’e seslenen Tanrıkulu, “Korkunun ecele faydası yok. Maddi ve manevi değerlerimize savaş açan, sapkınlıkları destekleyen kim varsa hepsi için 15 Mayıs ‘sonun başlangıcı’ olacaktır” ifadelerini kullandı. Tanrıkulu, Gaffar Okkan iddialarıyla ilgili olarak, “Elimize üniformalı veya üniformasız hiçbir masumun kanı bulaşmamıştır. Boşuna bizi teröre yakıştırmaya çalışmayın. Konuşma hakkınız yoktur” ifadesini kullandı.
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