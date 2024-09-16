'HÜDA PAR' sessizliği dikkat çekmişti: MHP’li kaynaklardan Cumhuriyet'e açıklama
Cumhuriyet'e açıklama yapan MHP kaynakları, Anayasa’nın ilk 4 maddesinin dokunulmazlığı konusunda partilerinin tavrının net olduğunu ifade etti.
MHP kaynakları, partinin Mayıs 2021’de hazırladığı 100 maddelik Anayasa önerisinde Anayasa’nın 4. maddesinin korunduğunu vurgulayarak partinin bu konudaki tavrının net olduğuna işaret etti.
Parti kaynakları, Cumhuriyet'e yaptıkları açıklamada, "Anayasa’nın ilk 4 maddesinin dokunulmazlığı konusunda da partilerinin tavrının net olduğunu" dile getirdi.
MHP’nin Mayıs 2021’de hazırladığı 100 maddelik Anayasa önerisine referans veren kaynaklar, "teklifte ilk 4 maddenin korunması koşulu bulunduğunu ve partinin duruşunun bu konuda kesin olduğunu" anımsattı.
MHP kaynakları, "HÜDA-PAR’ın sadece kendi görüşünü aktardığını" vurguladı.
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