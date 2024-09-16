'HÜDA PAR' sessizliği dikkat çekmişti: MHP’li kaynaklardan Cumhuriyet'e açıklama

Cumhuriyet'e açıklama yapan MHP kaynakları, Anayasa’nın ilk 4 maddesinin dokunulmazlığı konusunda partilerinin tavrının net olduğunu ifade etti.

'HÜDA PAR' sessizliği dikkat çekmişti: MHP’li kaynaklardan Cumhuriyet'e açıklama
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.09.2024 - 16:59

MHP kaynakları, partinin Mayıs 2021’de hazırladığı 100 maddelik Anayasa önerisinde Anayasa’nın 4. maddesinin korunduğunu vurgulayarak partinin bu konudaki tavrının net olduğuna işaret etti.  

Parti kaynakları, Cumhuriyet'e yaptıkları açıklamada, "Anayasa’nın ilk 4 maddesinin dokunulmazlığı konusunda da partilerinin tavrının net olduğunu" dile getirdi. 

MHP’nin Mayıs 2021’de hazırladığı 100 maddelik Anayasa önerisine referans veren kaynaklar, "teklifte ilk 4 maddenin korunması koşulu bulunduğunu ve partinin duruşunun bu konuda kesin olduğunu" anımsattı.

MHP kaynakları, "HÜDA-PAR’ın sadece kendi görüşünü aktardığını" vurguladı. 


Etiketler: #HÜDAPAR #MHP

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