Daha önce yemin metnini hedef alan HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı Meclis'te yemin etti

Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:26

Güncelleme: 02.06.2023 - 17:32

TBMM'de yeni dönem bugün resmen başladı. En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki oturumu yönetirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da törenlere katıldı.

Milletvekilleri yemin ederek göreve başlarken, Meclis'e AKP sıralarından seçilip giren, terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'lı isimlerin yemin edip etmeyecekleri merak konusu olmuştu.

"METİN DEĞİŞTİRİLMELİ" DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamada, "Meclis yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Yemin metni değişmeli" diyen HÜDA PAR Sözcüsü ve AKP Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, yemin metnini okuyarak göreve başladı.

Habersiverek.com imzasıyla yayımlanan bir videoda HÜDAPAR’lı Ramanlı’nın, “O yemin metni değru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutulduğu her sabahın köründe nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü, biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir, biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz, hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir” dediği görülmüştü.

İŞTE YEMİN METNİ

Milletvekilleri, göreve başlarken şöyle yemin ediyor:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."