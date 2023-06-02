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HÜDA PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'İtlaf gerekiyorsa itlaf edeceğiz' sözleri yeniden gündem oldu

HÜDA PAR Genel Başkanı ve AKP milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, sokak hayvanlarına yönelik "Gerekirse itlaf edeceğiz" şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 08:20
HÜDA PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'İtlaf gerekiyorsa itlaf edeceğiz' sözleri yeniden gündem oldu
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AKP’nin İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili seçilen Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sokak hayvanlarına yönelik tepki çeken sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yapıcıoğlu, sokak hayvanlarının itlaf edilmesini savundu. Başta hayvanseverler olmak üzere toplumun tepkisini çeken konuşmada Yapıcıoğlu, kanatlı hayvanlardaki bulaşıcı hastalık durumunda itlafı örnek gösterdi.

"İTLAF GEREKİYORSA İTLAF EDECEĞİZ"

Hayvanseverlerin sokak hayvanlarına düzenli aşılama ve kısırlaştırma, yaban hayatına doğal aşılama yöntemlerini savunarak karşı çıktığı konuşmada Yapıcıoğlu şunları söyledi: "Herhangi bir hayvan, bir insanın hayatı için tehlike oluşturmaya başlarsa o tehlike bertaraf edilir. Nasıl edilmesi gerekiyorsa öyle edilir. Siz o hayvanı zararsız hale getirmek zorundasınız. Getiremiyorsanız insanlardan tecrit etmek zorundasınız."

Sunucu Esra Elönü'nün "İtlaftan bahsetmiyoruz değil mi hocam?" sorusuna Yapıcıoğlu, "O gerekiyorsa o da yapılır. Biraz önce kanatlıların itlafından bahsettik. Kimse itiraz ediyor mu buna? Onlardaki grip insanları öldürecekse, bir insan öleceğine bir milyon tavuk ölsün. Bir insan öleceğine 100 tane köpek ölsün" yanıtını verdi.

Elönü, "Köpeklerin ölmeden, zarar görmeyeceği şekle getirilmeli" derken, Yapıcıoğlu "Son çare olarak, bunlar fayda etmiyorsa, itlaf gerekiyorsa itlaf edeceğiz" yanıtını verdi.


HÜDA PAR Zekeriya Yapıcıoğlu sokak hayvanları

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